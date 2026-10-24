Toàn cảnh 17h ngày 24.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: 250 hộ cư xá Thanh Đa nhận quyết định cưỡng chế | Cây đổ đè tài sản: Ai phải bồi thường?

250 hộ dân cư xá Thanh Đa ở TP.HCM nhận quyết định cưỡng chế di dời

Ngày 24.10, phường Bình Quới thông báo người dân cần bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để bảo đảm thi công, sớm bố trí tái định cư. Dự án cải tạo, xây dựng lại cụm lô số cư xá Thanh Đa (chung cư Thanh Đa) được TP.HCM chọn làm điểm trong chương trình cải tạo chung cư cũ trên địa bàn.

250 hộ dân cư xá Thanh Đa ở TP.HCM nhận quyết định cưỡng chế di dời

Cục CSGT giải đáp: Làm sao ước lượng khoảng cách an toàn giữa 2 xe bằng mắt thường?

Mới đây, Cục CSGT đăng tải thông tin giải thích về khoảng cách an toàn, một người dùng mạng xã hội đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cách đo bằng mắt thường ở từng tốc độ để người dân có thể thực hành, thay vì chỉ đưa ra những con số trên lý thuyết.

Cục CSGT giải đáp: Làm sao ước lượng khoảng cách an toàn giữa 2 xe bằng mắt thường?

Nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc với GPA 9,04 cùng lời hứa “Mẹ đợi con nhé…”

Trên sân khấu lễ tốt nghiệp của Trường ĐH Tôn Đức Thắng ngày 23.10, Nguyễn Thị Mỹ Hoa không chỉ đón nhận thành quả sau bốn năm học tập.

Nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc với GPA 9,04 cùng lời hứa “Mẹ đợi con nhé…”

Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.