Toàn cảnh 17h: Cận cảnh hợp long cầu đi bộ sông Sài Gòn | Phát hiện súng thần công gần 3m tại Đà Nẵng

Toàn cảnh 17h ngày 21.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 21.10: Cận cảnh hợp long cầu đi bộ sông Sài Gòn | Phát hiện súng thần công gần 3m tại Đà Nẵng

Mở rộng điều tra vụ án Hải SaPa TV, bắt tạm giam thêm 2 bị can

Ngày 21.10, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Hiển (45 tuổi) và Đỗ Kim Chung (34 tuổi; cùng trú tại P.Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Mở rộng điều tra vụ án Hải SaPa TV, bắt tạm giam thêm 2 bị can

"Bố già đường biên" sa lưới cùng 30 tấn pháo lậu sát Quảng Trị

Ngày 21.10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an tỉnh Savannakhet và lực lượng chức năng bắt giữ 3 người Lào liên quan đến đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển pháo nổ từ Lào vào Việt Nam, thu giữ khoảng 30 tấn pháo các loại.

"Bố già đường biên" sa lưới cùng 30 tấn pháo lậu sát Quảng Trị

Dịch Ebola đang diễn biến phức tạp tại châu Phi, Nigeria ghi nhận ca nhiễm đầu tiên

Hãng AFP ngày 21.10 đưa tin giới chức Nigeria xác nhận đã phát hiện ca nhiễm Ebola đầu tiên của nước này trong đợt bùng phát mới nhất tại châu lục. Bệnh nhân là một phụ nữ từng đi từ Uganda đến thủ đô Abuja (Nigeria).

Ebola tiếp tục lan ra nhiều nước châu Phi

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