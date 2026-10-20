Toàn cảnh 17h: Bắt 3 nghi can vụ đập vỡ hàng loạt kính ô tô | Quy định mới khi mua - bán vàng, bạc

Toàn cảnh 17h ngày 20.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Bắt giữ 3 nghi can vụ đập vỡ hàng loạt kính xe ô tô ở Nghệ An

Cơ quan công an đã bắt giữ 3 nghi can liên quan vụ hàng loạt ô tô bị đập vỡ kính khi để trên vỉa hè đường Quang Trung, phường Thành Vinh, Nghệ An.

Bắt giữ 3 nghi can vụ đập vỡ hàng loạt kính xe ô tô ở Nghệ An

Doanh nghiệp vàng đồng loạt thông báo quy định mới khi mua - bán vàng, bạc

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc lớn như Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... vừa đồng loạt thông báo khách hàng phải thanh toán không dùng tiền mặt khi mua - bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên trong ngày.

Doanh nghiệp vàng đồng loạt thông báo quy định mới khi mua - bán vàng, bạc

Công an TP.HCM ra mắt Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp

Công an TP.HCM ra mắt Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp và Câu lạc bộ Khoa học - Công nghệ. Hai mô hình nhằm tăng tốc phản ứng nhanh, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Công an TP.HCM ra mắt Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp

Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.