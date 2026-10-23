Toàn cảnh 17h: ‘Săn lùng’ iPhone Duo tại Việt Nam | Bất động sản của Trương Mỹ Lan ‘bất động’

Toàn cảnh 17h ngày 23.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Chi trăm triệu mua iPhone Duo: Khan hiếm kỷ lục, khách háo hức chờ nhận máy

Sáng 23.10, siêu phẩm gập iPhone Duo của Apple chính thức đến tay người dùng Việt với số lượng vô cùng khan hiếm. Bất chấp mức giá hơn 100 triệu đồng, lô hàng đầu tiên vẫn lập tức "bốc hơi". Nhiều khách hàng tới sớm háo hức chờ đợi được trên tay sản phẩm.

Chi trăm triệu mua iPhone Duo: Khan hiếm kỷ lục, khách phải háo hức chờ nhận máy

Không ai tham gia đấu giá, bất động sản của Trương Mỹ Lan tiếp tục 'bất động'

4 bất động sản tại các khu 'đất vàng' ở TP.HCM của bà Trương Mỹ Lan có tổng giá trị khởi điểm hơn 374,8 tỉ đồng chưa tìm được chủ mới sau phiên đấu giá sáng 23.10.

Không ai tham gia đấu giá, bất động sản của Trương Mỹ Lan tiếp tục 'bất động'

Quảng Trị cấp tốc giải phóng mặt bằng, thi công dự án đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, các lực lượng chức năng đang khẩn trương huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công dự án tuyến đường 2 đầu cầu dây văng sông Hiếu.

Quảng Trị cấp tốc giải phóng mặt bằng, thi công dự án đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu

Hộ kinh doanh cần lưu ý các mốc thời gian về đăng ký và kê khai thuế

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần lưu ý về các mốc thời gian đăng ký và kê khai thuế để tránh sai sót.

Hộ kinh doanh cần lưu ý các mốc thời gian về đăng ký và kê khai thuế

Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.