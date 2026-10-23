Quảng Trị cấp tốc giải phóng mặt bằng đường 2 đầu cầu dây văng sông Hiếu

Dự án đường 2 đầu cầu dây văng sông Hiếu (hay cầu An Lạc, phường Đông Hà, Quảng Trị) giai đoạn 1 có tổng chiều dài 904 m với tổng mức đầu tư 175 tỉ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 105 tỉ đồng. Địa phương và chủ đầu tư đang vận động, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 10 này để đúng với tiến độ UBND tỉnh đề ra.

Chủ đầu tư dự án là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, trong khi đó UBND phường Đông Hà có trách nhiệm giải phóng mặt bằng.

Tuyến đường ở 2 đầu cầu dây văng (cầu An Lạc) đang được triển khai công tác giải phóng mặt bằng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đơn vị thi công tiến hành lắp đặt hệ thống cống thoát nước ở các khu vực đã giải phóng được mặt bằng ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 22.10, đơn vị thi công đang tiến hành giải phóng mặt bằng, tháo dỡ các ngôi nhà trong diện ảnh hưởng của dự án. Một số căn nhà khác người dân tự giải phóng để tận dụng lại các tài sản.

Một số gia đình tự phá dỡ nhà để tận dụng lại tài sản ẢNH: BÁ CƯỜNG

Dự án dài hơn 900 m, hiện tại địa phương đã bàn giao 650 m ẢNH: BÁ CƯỜNG

Quảng Trị cấp tốc giải phóng mặt bằng, thi công dự án đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu

Ông Nguyễn Đức Ba (76 tuổi, ở phường Đông Hà), một trong các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, cho biết khi nghe thông tin phải di dời nhà cửa, gia đình lập tức đồng ý.

"Gia đình tôi ở đây đã hơn 60 năm, khi nghe phải chuyển đi cũng có chút nuối tiếc nhưng vẫn đồng thuận với địa phương ngay từ đầu, nhanh chóng bàn giao lại mặt bằng để tháo dỡ, sớm thực hiện dự án", ông Ba nói.

Gia đình ông Ba cùng con trai hiện được UBND phường Đông Hà bố trí chỗ ở tạm tại UBND phường 3 (thành phố Đông Hà cũ).

Lớp đá dăm 25 mm được triển khai dự kiến hoàn thành trong tháng 10 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Hiện còn 6 trường hợp đang được địa phương tiếp tục vận động ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị, hiện tại đơn vị đã tiếp nhận 650 m mặt bằng trong tổng chiều dài 904 m của dự án. Dự án ảnh hưởng đến 79 trường hợp cần phải di dời, giải phóng mặt bằng và đến nay qua nhiều đợt triển khai đã có tổng 73 trường hợp đồng thuận, di dời và bàn giao mặt bằng.

Thời gian tới, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp với địa phương, đốc thúc các đơn vị thi công, hỗ trợ tiền tháo dỡ nhà cửa để gấp rút bàn giao mặt bằng đúng với tiến độ đề ra.

Ngoài việc đôn đốc, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị cũng hỗ trợ thêm chi phí để thuê đơn vị tháo dỡ các hạng mục ẢNH: BÁ CƯỜNG

Phường Đông Hà cùng các lực lượng chức năng đang nỗ lực xử lý, giải phóng mặt bằng dự án trong tháng 10 này ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ông Thái Vĩnh Hải, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Đông Hà, cho biết sẽ tiếp tục ra sức vận động, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 10 này để đúng với tiến độ UBND tỉnh đề ra.

"Trong những ngày qua, địa phương đã tích cực vận động, có 5 trường hợp cơ bản đồng thuận với phương án di dời. Các hộ còn lại chúng tôi sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền để đạt đúng tiến độ cấp trên chỉ đạo", ông Hải nói.



