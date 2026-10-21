Phó thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra 2 dự án cơ sở giáo dục Quảng Trị

Ngày 21.10, đoàn công tác của Chính phủ do Phó thủ tướng Lê Tiến Châu dẫn đầu đã đến kiểm tra tiến độ triển khai 2 dự án cơ sở giáo dục tại tỉnh Quảng Trị gồm Trường chính trị Lê Duẩn (phường Nam Đông Hà) và Trường nội trú tiểu học và THCS Đakrông (xã Đakrông).

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu (áo trắng, chỉ tay) kiểm tra dự án Trường chính trị Lê Duẩn ẢNH: UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

Trường chính trị Lê Duẩn có tổng mức đầu tư hơn 300 tỉ đồng, được xây dựng theo tiêu chí trường chính trị chuẩn mức độ 2, đáp ứng quy mô phục vụ khoảng 1.310 học viên và 80 giảng viên. Công trình gồm 8 khối nhà chính cùng các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật, dự kiến hoàn thành trước ngày 15.3.2027.

Dự án Trường chính trị Lê Duẩn có tổng mức đầu tư hơn 300 tỉ đồng ẢNH: B.H

Hiện đơn vị thi công đang xây dựng đồng thời 8 khối nhà với trung bình 150 lao động/ngày, khối lượng thi công gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình đến nay ước đạt 15% khối lượng hợp đồng.



Phó thủ tướng tặng quà, động viên đơn vị thi công dự án Trường chính trị Lê Duẩn ẢNH: B.H

Qua kiểm tra thực tế, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công tiếp tục bổ sung nhân lực, huy động máy móc, thi công tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời, đảm bảo an toàn lao động, chất lượng công trình, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và phấn đấu đưa công trình vào sử dụng đúng với kế hoạch.

Dự án Trường nội trú tiểu học và THCS Đakrông có tổng mức đầu tư hơn 220 tỉ đồng, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt nội trú cho 1.021 học sinh. Công trình hiện đã đạt khoảng 91% khối lượng hợp đồng và dự kiến hoàn thành vào tháng 10 này.

Đoàn công tác kiểm tra điều kiện sinh hoạt của học sinh tại Trường nội trú tiểu học và THCS Đakrông ẢNH: B.H

Hiện các hạng mục như khối nhà lớp học THCS, nhà hành chính quản trị và hỗ trợ học tập cùng các hạng mục phụ trợ đã được bàn giao đưa vào sử dụng, nhà bếp và nhà ăn đã được nghiệm thu kỹ thuật. Hai khối nhà học bộ môn đang hoàn thiện lắp đặt thiết bị, các khối lớp học tiểu học, nhà nội trú học sinh, nhà nội trú giáo viên và nhà đa năng tiếp tục được hoàn thiện.

Trường nội trú tiểu học và THCS Đakrông đã hoàn thành 91% khối lượng hợp đồng ẢNH: B.H

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đơn vị thi công cần khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại, lắp đặt đầy đủ trang thiết bị, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm các điều kiện phục vụ dạy và học, ăn ở, sinh hoạt của học sinh. Đồng thời, nhấn mạnh đơn vị thi công cần phải cam kết cụ thể, bàn giao công trình theo đúng thời gian đã đề ra.

Phó thủ tướng tặng quà động viên cán bộ, giáo viên và đơn vị thi công nhà trường ẢNH: B.H

Sau khi kiểm tra bếp ăn nội trú và điều kiện sinh hoạt của học sinh, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị tỉnh Quảng Trị quan tâm bố trí kinh phí, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa để nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh. Cùng với đó, nhà trường cần chú trọng xây dựng, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế quản lý học sinh nội trú, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, nền nếp.

Dịp này, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu cũng thăm hỏi, tặng quà giáo viên, học sinh và động viên các lực lượng thi công tại 2 dự án.



