Cuộc họp nhằm triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cùng các nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Kết luận 106 ban hành ngày 15.10, trong đó tập trung giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2% với sản xuất kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên ẢNH: VGP

Theo Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, mặt bằng lãi suất cho vay còn cao, ảnh hưởng đến chi phí vốn, hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, người dân. Bên cạnh đó, nợ xấu và rủi ro trong hoạt động ngân hàng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Ông đề nghị Ngân hàng Nhà nước thực hiện các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay trong thời gian vừa qua. Khẩn trương triển khai thực chất, hiệu quả, kịp thời các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất, theo đó, giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2% đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên nhằm hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống; thực hiện tái cấp vốn với lãi suất hợp lý cho các ngân hàng tham gia chương trình cho vay nhà ở xã hội.

Cạnh đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo thẩm quyền các tổ chức tín dụng không chấp hành chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, cạnh tranh lãi suất không lành mạnh.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về hiệu quả triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đảm bảo thanh khoản cho các ngân hàng thương mại.

Thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu hiệu quả, kịp thời; hạn chế nợ xấu phát sinh; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động cấp tín dụng, kiểm soát rủi ro tín dụng, nợ xấu đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, nhất là nợ xấu đối với lĩnh vực bất động sản.

Thời gian qua, lãi suất huy động tăng cao khiến lãi suất cho vay tiếp tục neo cao, gây khó khăn cho hàng loạt lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cũng như thị trường bất động sản. Tính đến cuối tháng 9, lãi suất cho vay bình quân vọt lên 10,7% do hiệu ứng dây chuyền khi các ngân hàng tăng lãi suất huy động tiền gửi.



