Toàn cảnh 17h: Lập chốt truy bắt 3 phạm nhân trốn trại A2 | Thảm án ở Đồng Nai do vợ chồng mâu thuẫn

Toàn cảnh 17h ngày 26.10.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 26.10: Lập chốt truy bắt 3 phạm nhân trốn trại A2 | Thảm án ở Đồng Nai do vợ chồng mâu thuẫn

Án mạng thương tâm ở Đồng Nai, người phụ nữ bị chồng sát hại

Ngày 26.10, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai đang phối hợp với đại diện Viện kiểm sát, Công an xã Hưng Thịnh (thành phố Đồng Nai), điều tra vụ án mạng thương tâm xảy ra tại xã Hưng Thịnh. Nạn nhân và nghi can là vợ chồng.

Án mạng thương tâm ở Đồng Nai, người phụ nữ bị chồng sát hại

Truy lùng 3 phạm nhân trốn trại giam A2: Lập chốt chặn dày đặc xuyên đêm ở Khánh Hòa

Những ngày qua, lực lượng chức năng liên tục lập các chốt kiểm soát trên tỉnh lộ 8, đoạn qua xã Diên Lâm (Khánh Hòa) và các tuyến đường lân cận để truy tìm các phạm nhân trốn trại giam A2 (thuộc Bộ Công an, đóng tại xã Diên Lâm).

Khánh Hòa lập nhiều chốt, truy tìm 3 phạm nhân trốn trại A2

Vì sao “Nam thần” Quốc Anh, Lê Xuân Tiền, Lương Mạnh Hải nhận lời đóng “Đặc công Rừng Sác”?

Ngày 25.10, đoàn phim Đặc công Rừng Sác tổ chức lễ cúng khai máy tại Cần Giờ (TP.HCM). Dự án do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cầm trịch, quy tụ dàn diễn viên gồm Lê Xuân Tiền, Quốc Anh, Lương Mạnh Hải, Phương Thanh, Sỹ Toàn, Huy Anh, Lê Minh Thuấn, Trần Phong, Hưng Nguyễn, Doãn Hoàng, Hoài Lâm, Lê Hóa…

Vì sao 'Nam thần' Quốc Anh, Lê Xuân Tiền, Lương Mạnh Hải nhận lời đóng 'Đặc công Rừng Sác'?

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