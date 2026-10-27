Khi doanh nghiệp đưa máy móc vào trường học

Sinh viên học từ thiết bị doanh nghiệp đang dùng

Tại phòng thực hành của Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (TP.HCM) vào giữa tháng 10.2026, sinh viên (SV) đang được giảng viên (GV) hướng dẫn đo đạc, ghi nhận thông số kỹ thuật, đánh giá hoạt động của hệ thống, thực hành lắp đặt, bảo trì và bảo dưỡng thiết bị. Trước mắt các SV là những hệ thống điều hòa không khí trung tâm và cục bộ thế hệ mới… vốn thường được sử dụng tại các trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, khách sạn và khu phức hợp lớn. Nay những thiết bị này hiện diện ngay trong phòng học nghề.

Sinh viên tìm hiểu về hệ thống điều hòa không khí được dùng phổ biến tại các tòa nhà, trung tâm thương mại ẢNH: YẾN THI

TS Lê Quang Huy, Trưởng khoa Nhiệt - Kỹ thuật điện lạnh, cho biết doanh nghiệp (DN) đã tài trợ cho khoa đầy đủ thiết bị để SV tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và giải pháp điều khiển, giám sát trong tòa nhà. Những thiết bị này dù được dùng rộng rãi nhưng lại chưa phổ biến trong đào tạo vì chi phí đầu tư rất lớn. "Sau hệ thống MRV5 được tài trợ năm 2025, DN tiếp tục hỗ trợ model MRV7T mới nhất hiện nay", TS Huy thông tin.

Bên cạnh đó, máy đóng gói bao bì hoàn chỉnh, thiết bị đang được thương mại hóa trên thị trường, cũng được DN tặng và đưa vào giảng dạy trong thời gian qua. Theo thạc sĩ Cù Minh Phước, Phó trưởng bộ môn điều khiển tự động, mỗi máy trị giá vài trăm triệu đồng, tạo điều kiện để SV tiếp cận thiết bị công nghiệp thực tế ngay trong quá trình học.

Trước nhu cầu mở ngành mới và chiến lược nhân lực quốc gia về lĩnh vực vi mạch bán dẫn, nhiều DN đã cùng đóng góp để trường xây dựng phòng sạch, cùng hệ thống máy đo kiểm linh kiện bán dẫn, máy tháo lắp chip, mẫu sản phẩm minh họa...

TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, cho biết đây không chỉ là việc tài trợ thiết bị mà còn là quá trình xây dựng hạ tầng và chuyển giao công nghệ. "Nhà trường không chỉ chuyển giao công nghệ mà hướng tới làm chủ công nghệ. Hiện nay đơn vị đã làm chủ được công nghệ phòng sạch. Nhiều SV của trường thời gian qua đã tham gia lắp đặt phòng sạch cho nhiều đơn vị DN trên cả nước", TS Kha nói.

Thạc sĩ Cao Trần Thái Anh, Khoa Công nghệ thông tin, Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, cho biết đã nhận từ DN hệ thống thực hành thi công hạ tầng cáp quang. SV còn được thực hành trên đường truyền internet thực tế do DN cung cấp.

Mới đây phòng thực hành lắp đặt và bảo trì hệ thống tự động hóa (ASIM Lab) tại trường này được tài trợ 2 hệ thống thang máy trị giá 1 tỉ đồng và 10 vỏ tủ điện công nghiệp. Toàn bộ vỏ tủ, thiết bị đóng cắt, cảm biến và PLC Rockwell đều là dòng sản phẩm chuẩn công nghiệp 100%, đang được triển khai tại các công trình, nhà máy của khách hàng trong và ngoài nước.

Trong khi đó, tại Khoa Động lực, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM, TS Nguyễn Anh Tuấn cho biết thời gian qua, nhà trường nhận khá nhiều tài trợ từ các DN ngành ô tô như ô tô Mitsubishi Outlander, xe điện VF8, VF9 và các động cơ thực tập của Vinfast, xe Suzuki Swift, các vật tư thực hành của Honda hay phòng sơn theo tiêu chuẩn quốc tế…

Giảng viên giới thiệu về hệ thống thang máy tích hợp cả giải pháp cơ khí và công nghệ internet vạn vật (IoT) ẢNH: ĐÌNH LỰC

Chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai

Ông Phạm Văn Hùng, Tổng giám đốc Công ty thang máy Hoàng Sa Việt, cho hay một trong những mục tiêu của việc tài trợ thiết bị là giảm bớt thời gian, chi phí DN phải đào tạo lại nhân sự. Bởi khi SV được tiếp cận hệ thống và công nghệ thực tế, các em sẽ có nền tảng tốt trước khi đi làm.

Theo thạc sĩ Thái Anh, Khoa Công nghệ thông tin, Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức đã phối hợp với DN trong lĩnh vực viễn thông từ năm 2017. Nếu trước đây SV phải đến DN để thực hành, thì nay với hệ thống thiết bị được đưa về trường, các em có thể tiếp cận và rèn luyện kỹ năng ngay trong quá trình học tập.

Chia sẻ với PV, các GV cho biết chi phí SV phải bỏ ra để làm đồ án tốt nghiệp là không nhỏ, vượt quá khả năng của các em nếu trường không có sẵn thiết bị, máy móc. Vì vậy, theo thạc sĩ Cù Minh Phước, khi có máy hoàn chỉnh, SV chỉ cần tập trung nâng cấp hệ thống điều khiển. Thiết bị tài trợ vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa tạo điều kiện để SV thực hành trên máy đang được thương mại hóa, sát với thực tế.

Ông Phạm Văn Hùng cho rằng việc DN chủ động đầu tư cơ sở thực hành và phối hợp với nhà trường đào tạo SV ngay từ đầu là cách chuẩn bị nguồn nhân lực cho nhu cầu phát triển của đơn vị trong những năm tới.

Phát biểu trong hội nghị các trường CĐ phía nam vừa qua, TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, khẳng định trong nhiều lĩnh vực công nghệ, DN mới là đơn vị nắm giữ công nghệ lõi. Vì vậy, nếu không hợp tác chặt chẽ với DN thì các trường khó có điều kiện tiếp cận công nghệ mới, càng khó đầu tư hiệu quả các phòng thí nghiệm hay trung tâm nghiên cứu.