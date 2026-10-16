Thành lập Trường Kỹ thuật và công nghệ thuộc Đại học Huế

Theo quyết định ngày 29.9 của Giám đốc Đại học Huế, Trường Kỹ thuật và công nghệ được thành lập trên cơ sở sáp nhập khoa Kỹ thuật và công nghệ, khoa Quốc tế và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thuộc Đại học Huế.

Lãnh đạo Đại học Huế trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Ban giám hiệu Trường Kỹ thuật và công nghệ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dịp này, Đại học Huế công bố quyết định bổ nhiệm PGS-TS Nguyễn Quang Lịch giữ chức Hiệu trưởng; PGS-TS Nguyễn Hoàng Khánh Linh và PGS-TS Ngô Xuân Cường giữ chức Phó hiệu trưởng.

Buổi lễ công bố ngày 16.10 có sự tham dự của GS-TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; đại diện các vụ, cục thuộc Bộ GD-ĐT; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Huế cùng các thế hệ lãnh đạo Đại học Huế.

Trường Kỹ thuật và công nghệ (HUET, mã tuyển sinh DHE) tập trung đào tạo các lĩnh vực kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ ô tô điện, năng lượng xanh, công nghệ số và truyền thông đa phương tiện.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Thành ủy, UBND thành phố Huế, Đại học Huế, Trường Kỹ thuật và công nghệ thực hiện nghi thức ra mắt trường ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, quyền Giám đốc Đại học Huế, đánh giá xã hội đang đứng trước những chuyển biến sâu sắc khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành động lực quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, công nghệ số, tự động hóa và các công nghệ chiến lược mở ra nhiều cơ hội phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, tư duy liên ngành và khả năng thích ứng nhanh.

Trong bối cảnh đó, Trường Kỹ thuật và công nghệ có sứ mệnh trở thành đầu mối quan trọng của Đại học Huế trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển các lĩnh vực gắn với nhu cầu kinh tế, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đóng góp giải pháp cho sự phát triển của thành phố Huế, khu vực miền Trung - Tây nguyên và cả nước.

GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, quyền Giám đốc Đại học Huế, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy nhấn mạnh, thước đo thành công của một ngôi trường phải là chất lượng, bản sắc và giá trị đóng góp cho xã hội.

Ông đề nghị Ban giám hiệu nhà trường tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như chú trọng xây dựng đội ngũ, đổi mới quản trị, chuyển đổi số và huy động nguồn lực phát triển bền vững; phát triển các ngành đào tạo có trọng tâm, ưu tiên kỹ thuật và công nghệ chiến lược; từng bước thúc đẩy trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, bán dẫn - vi mạch, tự động hóa, công nghệ năng lượng...

Trụ sở Trường Kỹ thuật và công nghệ, Đại học Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Quyền Giám đốc Đại học Huế cũng yêu cầu đổi mới chương trình theo chuẩn năng lực, tăng cường đào tạo theo dự án, thực hành tại doanh nghiệp, kỹ năng số, ngoại ngữ và hợp tác quốc tế; đảm bảo mỗi sinh viên tốt nghiệp có năng lực nghề nghiệp vững vàng, tư duy sáng tạo và trách nhiệm cộng đồng.

Trường Kỹ thuật và công nghệ cũng phải đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hợp tác doanh nghiệp. Trong tương lai, cơ sở giáo dục này được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những động lực phát triển quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của Đại học Huế và từng bước mở rộng ảnh hưởng trong khu vực, quốc tế.