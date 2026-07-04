Sinh viên chưa tốt nghiệp đã có việc làm, lương 18 triệu đồng/tháng

Ngày 4.7, Khoa Kỹ thuật - công nghệ trực thuộc Đại học Huế đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho 68 tân kỹ sư niên khóa 2021 - 2026, đồng thời chính thức tổ chức chương trình ra mắt ngành kỹ thuật máy tính của khoa.

​68 tân kỹ sư nhận bằng đợt này thuộc thế hệ thứ 2 của khoa ở các ngành đào tạo, gồm: khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật điều khiển - tự động hóa và kỹ thuật điện.

Lãnh đạo Khoa Kỹ thuật - công nghệ trao bằng tốt nghiệp cho các tân kỹ sư ẢNH: BÌNH THIÊN

Thông tin từ đơn vị đào tạo này cho biết, dù chưa chính thức nhận bằng tốt nghiệp, phần lớn sinh viên khóa này đã tìm được việc làm tại các doanh nghiệp lớn với mức thu nhập bình quân dao động từ 15 - 18 triệu đồng/tháng. Đây là nguồn nhân sự công nghệ quan trọng được đào tạo để kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ mục tiêu phát triển quốc gia, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

​Lãnh đạo Khoa Kỹ Thuật - công nghệ cho biết thêm, sự kiện không chỉ là cơ hội kết nối cung - cầu nguồn nhân lực then chốt cho miền Trung và cả nước giữa nhà trường, doanh nghiệp và người học, mà còn là bước chuẩn bị chiến lược của Đại học Huế.

PGS-TS Nguyễn Quang Lịch, Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật - công nghệ, Đại học Huế phát biểu tại buổi lễ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dịp này Khoa Kỹ Thuật - công nghệ chính thức công bố mở ngành kỹ thuật máy tính. Đây là bước đi nằm trong lộ trình đầu tư, tập trung nguồn lực đẩy mạnh các ngành công nghệ chiến lược để phát triển Khoa Kỹ thuật - công nghệ thành Trường Đại học Kỹ thuật - công nghệ trong thời gian tới.

Khoa Kỹ Thuật - công nghệ chính thức công bố mở ngành kỹ thuật máy tính ẢNH: BÌNH THIÊN

​Phát biểu về sự kiện, PGS-TS Nguyễn Quang Lịch, Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật - công nghệ, Đại học Huế, nhấn mạnh việc ra mắt ngành Kỹ thuật máy tính thời điểm này phù hợp với định hướng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam.

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh kinh tế số, nhu cầu nhân lực làm chủ các công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghiệp bán dẫn, thiết kế vi mạch, Internet vạn vật (IoT), robot thông minh, tự động hóa và hệ thống tính toán hiệu năng cao đang rất cấp thiết.

​Ngành kỹ thuật máy tính vừa được ra mắt sẽ vận hành với 2 chương trình đào tạo chuyên sâu là khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật máy tính. Ngành học kết hợp liên ngành giữa khoa học máy tính, điện tử, cấu trúc máy tính và trí tuệ nhân tạo.