Một đồ án tốt nghiệp của sinh viên sẽ được triển lãm ở các bến xe buýt

Đồ án này được Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM chọn để lên kế hoạch triển lãm, trưng bày tại các bến xe buýt Sài Gòn trong thời gian tới để người dân tham quan. Đồng thời triển khai ứng dụng vào bộ nhận diện nhân dịp kỷ niệm 30 năm phát triển mạng lưới xe buýt đô thị tại TP.HCM.

Truyền cảm hứng về giao thông công cộng xanh

"Chiến dịch truyền thông xe buýt điện Mở khóa Sài Gòn xanh” là đồ án tốt nghiệp của nhóm sinh viên ngành thiết kế đồ họa Trường ĐH Hoa Sen gồm Nguyễn Thị Thúy Ngân và Nguyễn Hoài Đông Nghi, do thạc sĩ Trần Thị Nhật Trâm hướng dẫn.

Các sản phẩm của đồ án tốt nghiệp "Chiến dịch truyền thông xe buýt điện Mở khóa Sài Gòn xanh" ẢNH: T.H

Thúy Ngân cho biết: "Đồ án được ra đời trong bối cảnh TP.HCM đang thúc đẩy mạnh về việc sống xanh, đặc biệt là đối với giao thông công cộng xanh. Theo đó, xe buýt điện là lựa chọn phù hợp. Tụi em xây dựng hệ thống nhận diện chiến dịch và các hoạt động truyền thông nhằm khuyến khích người dân, du khách và đặc biệt là sinh viên lựa chọn xe buýt điện như một phương tiện giao thông văn minh, thuận tiện và thân thiện với môi trường".

Để thực hiện đồ án, nhóm sinh viên đã nghiên cứu nhiều tư liệu thông qua các kênh chính thống, đồng thời đến Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM tham quan, có cơ hội gặp gỡ đại diện trung tâm trao đổi để có được định hướng rõ ràng hơn.

“Chiến dịch truyền thông Mở khóa Sài Gòn xanh không thúc ép người dân, đặc biệt là sinh viên, thay đổi ngay thói quen sử dụng xe cá nhân mà mang đến thông điệp mỗi lần thử trải nghiệm xe buýt điện chính là bạn đang góp phần tạo nên một thành phố xanh", Đông Nghi chia sẻ.

Hai nữ sinh đã tạo ra một chiến dịch với sản phẩm chính là một video đồ họa chuyển động và hình ảnh đại diện mang phong cách tươi trẻ, năng động, gần gũi để có thể gây ấn tượng với các bạn trẻ nhiều hơn, nhằm tăng sự kết nối cũng như độ nhận diện chiến dịch xe buýt điện.

Cùng với đó, hệ thống màu sắc được cân nhắc kỹ, với màu xanh lá và xanh dương vì đây là 2 màu phổ biến đặc trưng của xe buýt đang được lưu thông. Đồng thời màu xanh lá cũng là màu sắc đại diện cho môi trường xanh.

Từ đồ án tốt nghiệp trên giảng đường đến cơ hội hiện diện trong đời sống đô thị

Tại buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngày 22.7 vừa qua, đại diện của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đã có mặt để nghe nhóm sinh viên thuyết trình.

Ông Nguyễn Ngọc Thạnh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM, nhận xét: "Chúng tôi đánh giá cao đồ án tốt nghiệp này vì tính thực tiễn và có sự phù hợp với định hướng phát triển giao thông xanh của TP.HCM. Chiến dịch có mục tiêu biến việc sử dụng xe điện, xe đạp và các các loại hình giao thông công cộng xanh trở thành một trải nghiệm, khám phá thành phố. Các bạn đã lựa chọn cách tiếp cận rất gần gũi với giới trẻ, với cách chuyển tải thông điệp vừa hiện đại vừa dễ tạo ra sự đồng cảm và lan tỏa trong cộng đồng".

Theo ông Thạnh, nhiều sản phẩm trong đồ án có khả năng ứng dụng ngay vào thực tế. Từ truyền thông trên các nền tảng số cho đến hoạt động tại các bến bãi, nhà chờ, hay các chương trình truyền thông trong trường học.

"Với chủ đề Mở khóa Sài Gòn xanh, các em không chỉ hoàn thành một đồ án tốt nghiệp mà còn mong muốn đóng góp cho sự phát triển của thành phố, hướng đến mục tiêu khuyến khích người dân và du khách lựa chọn xe buýt, đặc biệt là xe buýt điện, như một giải pháp giao thông văn minh, thân thiện với môi trường. Đây là những ý tưởng phù hợp để bổ sung cho các hoạt động mà trung tâm đang triển khai và hướng tới", ông Thạnh chia sẻ.

Từ trái qua: Nguyễn Hoài Đông Nghi và Nguyễn Thị Thúy Ngân, 2 nữ sinh có đồ án tốt nghiệp được đánh giá cao và được chọn để ứng dụng vào thực tiễn ẢNH: TUYẾT HƯƠNG

Thạc sĩ Trần Thị Nhật Trâm, giảng viên hướng dẫn, cũng nhận định đề tài có tính thực tiễn cao, thể hiện tiềm năng ứng dụng hỗ trợ hệ thống giao thông công cộng. Nội dung nghiên cứu phù hợp với định hướng phát triển đô thị xanh, thông minh TP.HCM, đồng thời chú trọng tiếp cận nhóm đối tượng trẻ – những công dân và chủ nhân tương lai của thành phố.

"Hệ thống thiết kế được xây dựng đồng bộ, sử dụng ngôn ngữ thị giác nhất quán cùng bảng màu hài hòa, góp phần truyền tải thông điệp hiệu quả. Các hạng mục được triển khai đầy đủ, đáp ứng yêu cầu về quy trình và khối lượng của đồ án tốt nghiệp. Nhìn chung, đồ án thể hiện tư duy thiết kế tốt, khả năng kết nối giữa giá trị xã hội và giải pháp truyền thông, cùng năng lực triển khai chuyên môn vững vàng, nằm trong tốp đồ án đạt điểm cao", thạc sĩ Nhật Trâm đánh giá.

Theo Đông Nghi, đồ án này được Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM chọn để lên kế hoạch triển lãm, trưng bày tại các bến xe buýt Sài Gòn để người dân tham quan. Đồng thời triển khai việc ứng dụng vào bộ nhận diện nhân dịp kỷ niệm 30 năm phát triển mạng lưới xe buýt đô thị tại TP.HCM.

"Tụi em hy vọng chiến dịch sẽ không chỉ dừng lại ở một đồ án tốt nghiệp mà sớm có thể hiện diện trong đời sống đô thị, truyền cảm hứng, lan tỏa rộng rãi để ngày càng nhiều người cùng chung tay bảo vệ môi trường. Đặc biệt, trong bối cảnh 134 tuyến xe buýt đang được miễn phí, đây là cơ hội để mọi người, nhất là các bạn trẻ và sinh viên, dễ dàng trải nghiệm giao thông công cộng, góp phần hình thành thói quen di chuyển xanh và bền vững", Thúy Ngân bày tỏ.