Kiểm soát giao thông văn minh

Trong đó, có một số điểm như: Khi dừng xe, CSGT phải dùng camera mini hoặc bố trí camera ghi nhận lại toàn bộ quá trình kiểm tra, xử lý và lưu trữ dữ liệu theo quy định; khi có thông tin phản ánh vi phạm đến các số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị CSGT; Cục CSGT và Phòng CSGT các địa phương sẽ công khai các nội dung về việc dừng tại một điểm để kiểm soát, việc bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông, sử dụng camera ghi nhận quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm… cho người dân biết…

Nếu áp đầy đủ các yêu cầu trên thì rõ ràng đây là điều rất đáng hoan nghênh. Đáng hoan nghênh bởi trước hết là sự minh bạch trong quá trình dừng xe và xử lý vi phạm (nếu có).

Trong việc thực thi pháp luật, sự minh bạch có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi khi minh bạch thì rõ ràng chính lực lượng CSGT phải chuẩn chỉnh trong quá trình thi hành công vụ. Đồng thời, lực lượng CSGT thông qua dữ liệu lưu trữ cũng sẽ tăng tính thuyết phục khi xử phạt. Ngược lại, sự minh bạch cũng khiến những người "đã sai còn cãi cùn" sẽ hạn chế những phản ứng thái quá. Gặp những trường hợp như vậy, khi mọi thứ minh bạch rõ ràng thì CSGT cứ theo luật mà làm, người vi phạm muốn kiện cáo gì thì cứ theo trình tự pháp luật, chứ không cần phải đôi co qua lại. Đó là cách hành xử văn minh cho cả hai phía.

Không những vậy, việc công khai kế hoạch dừng tại một điểm để kiểm soát, việc bố trí lực lượng làm nhiệm vụ, sử dụng camera ghi nhận quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm… giúp tăng cường tính chính danh cho lực lượng thực thi pháp luật.

Khi lực lượng công vụ có tính chính danh cao, hành động minh bạch thì sự văn minh và sức răn đe của thực thi pháp luật cũng sẽ mạnh mẽ hơn, giúp tăng cường ý thức chấp hành pháp luật trong người dân.

Bên cạnh đó, Cục trưởng Cục CSGT yêu cầu từ đầu năm 2026, mọi hành vi vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nếu không được phát hiện trực tiếp bằng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hay camera thì trước khi xử lý bắt buộc phải có dữ liệu hình ảnh hoặc chứng cứ điện tử làm căn cứ ra quyết định xử phạt. Song song, lực lượng CSGT cũng đang xúc tiến việc tăng cường trang bị các công nghệ mới như camera giám sát tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để ghi nhận các vi phạm rồi xử lý. Cách thức này vừa tăng tính minh bạch, đồng thời tiết kiệm nguồn lực như mục tiêu hướng tới là giảm thiểu CSGT đứng chốt, đi tuần tra kiểm soát. Như vậy, nguồn lực thực thi công vụ trở nên hiệu quả hơn và ý thức chấp hành luật pháp của người dân tăng lên, đồng nghĩa với việc thúc đẩy sự văn minh trong cộng đồng.

Chính vì thế, những yêu cầu mà Cục trưởng Cục CSGT vừa đưa ra không chỉ giúp tăng cường trật tự an toàn giao thông, mà còn giúp trật tự giao thông VN trở nên văn minh hơn.