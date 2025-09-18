Mở đường cho người trẻ bứt phá

Nhiều nội dung của nghị quyết nêu những vấn đề mà thanh niên quan tâm và cần nhất: học tập, việc làm, khởi nghiệp, kỹ năng, sức khỏe, đời sống tinh thần, cơ hội tham gia quản lý xã hội… Nói cách khác, Nghị quyết 71 không chỉ mở đường mà còn tạo điều kiện, tạo cơ sở vững chắc để người trẻ dấn thân và khẳng định mình.

Đầu tiên phải kể đến cơ hội học tập và sáng tạo. Người trẻ được khuyến khích tiếp cận tri thức mới, thử sức với nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Học không chỉ để lấy bằng, mà để giải quyết những vấn đề thực tiễn, để ý tưởng biến thành sản phẩm.

Kế đến là cơ hội việc làm và lập nghiệp. Một trong những nỗi lo lớn nhất của thanh niên chính là công việc sau khi ra trường. Nghị quyết đặt ra hướng đi mới: có chính sách, có nguồn lực để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển sự nghiệp. Giấc mơ làm chủ không còn quá xa vời, miễn là dám thử và dám làm đến cùng.

Bên cạnh đó, nghị quyết cũng đặt ngang hàng đời sống tinh thần, văn hóa, thể chất với phát triển kinh tế. Điều này có nghĩa là tuổi trẻ không chỉ được học, được làm, mà còn được vui chơi, sáng tạo, được sống trong một môi trường văn minh, lành mạnh. Đây chính là nền tảng để mỗi cá nhân cân bằng giữa sự nghiệp và hạnh phúc.

Cơ hội phát triển toàn diện chỉ có giá trị khi người trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn. Đây là lúc mỗi bạn trẻ phải tự trang bị cho mình nhiều kiến thức và kỹ năng quan trọng. Đó là dám đầu tư cho những lĩnh vực mới như: trí tuệ nhân tạo, công nghệ xanh, kinh tế số… Đó là tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, với quốc gia cần được đặt lên hàng đầu. Đó là khát vọng và tinh thần dấn thân. Nghị quyết 71 có một số nội dung mở ra nhiều chính sách ưu tiên cho thế hệ trẻ. Đất nước cần những người trẻ sẵn sàng chấp nhận rủi ro để bứt phá, thay vì an phận trong sự ổn định tạm bợ.

Đất nước đặt niềm tin và niềm tin ấy cần được trả lời bằng năng lực cũng như kết quả thật sự. Thế hệ trẻ phải chứng minh bằng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chỉ có như thế, cơ hội mới biến thành thành quả.

Nhìn nhận khách quan, giới trẻ hôm nay không đứng ngoài cuộc trước những thử thách của đất nước. Từ công cuộc chuyển đổi số, bảo vệ chủ quyền biển đảo, nghiên cứu khoa học công nghệ cho đến những hoạt động cộng đồng, sáng tạo khởi nghiệp, khát vọng vươn lên…, tất cả đều nhập cuộc chủ động, quyết liệt và có dấu ấn rõ ràng. Mỗi ngày, mỗi người trẻ đang tạo ra một thành quả thực chất - dù nhỏ bé nhưng cụ thể, góp phần hình thành nên bước tiến bền vững cho xã hội.

Chưa bao giờ thế hệ trẻ Việt Nam lại có nhiều lợi thế như hôm nay. Bạn trẻ lớn lên trong kỷ nguyên số, tri thức toàn cầu chỉ cách một cú chạm, cơ hội mở rộng khắp năm châu. Giờ đây, với Nghị quyết 71, người trẻ có thêm hành lang pháp lý, sự bảo đảm của Đảng và Nhà nước để tiếp tục vững tin tiến bước.

Một thế hệ thanh niên biết mơ lớn, biết gắn khát vọng của mình với đất nước, thì tương lai Việt Nam chắc chắn sẽ rực rỡ. Đảng, Nhà nước đã và đang giúp người trẻ bước ra thế giới với một tâm thế mới: tự tin, năng động, sáng tạo; sẵn sàng đón nhận và tận dụng cơ hội việc làm chất lượng cao, cơ hội hợp tác quốc tế, cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.