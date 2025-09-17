Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chào ngày mới

Bẫy lừa từ đâu ra?

Huỳnh Văn Thông
Huỳnh Văn Thông
17/09/2025 03:57 GMT+7

Điều gì trong tâm trí của nhiều sinh viên khiến họ tiếp nhận lời mời gọi bước vào cuộc chơi bán hàng đa cấp - nơi mà họ tưởng rằng mình là một chủ thể năng động nhưng thật ra lại là một nạn nhân tội nghiệp và đáng trách?

Không phải mới mẻ gì chuyện bán hàng đa cấp lừa đảo. Báo chí cũng đã nhiều lần đưa tin, làm phóng sự phanh phui những ổ bán hàng đa cấp lừa đảo, cảnh báo người dân, đặc biệt là những người còn trẻ, đừng để mình dễ dàng bị thao túng tâm lý và ngây thơ bước vào cuộc chơi hại người hại mình này.

Vậy mà vẫn nhiều người sập bẫy. Vậy mà vẫn nhiều sinh viên sập bẫy. Có điều gì đó rất lạ trong logic dẫn đến thực tế này. Sinh viên, lực lượng trẻ có hiểu biết và có điều kiện tiếp cận môi trường thông tin trực tuyến rất nhanh nhạy lẽ ra phải là những người khó lòng sập bẫy lừa đảo bán hàng đa cấp chứ? Chứ cớ sao họ lại chính là một đối tượng mục tiêu hấp dẫn của bọn người bày ra trò lừa đảo này?

Có lẽ một trong những nhân tố cơ hội trong chuyện này là các sinh viên khi bước vào chặng đường tự lập đầu đời sau 18 tuổi đã lộ những điểm yếu tâm lý "chết người" có thể khiến họ trở thành những người rất dễ bị thao túng tâm lý.

Nhiều người rời gia đình đi học xa, bắt đầu làm quen với việc tự mình ra quyết định cho cuộc sống của mình, từ những quyết định lặt vặt như ăn gì, mua gì hằng ngày đến quyết định sẽ chọn việc gì để làm thêm kiếm tiền. Những đồng tiền bé mọn đầu tiên kiếm được trong đời sao mà đầy nỗi niềm khi vô tình đặt bên cạnh những món tiền khủng được nhắc đến đâu đó trên mạng. Những đồng tiền khiêm tốn có được nhờ lao động mồ hôi nước mắt đếm từng giờ của sinh viên sao cứ trôi tuột vào chiếc giếng không đáy của nhu cầu chi tiêu tuổi trẻ. Không loại trừ cả thứ suy nghĩ rất thơm thảo kiểu như phải ráng kiếm được nhiều tiền để đỡ đần gánh nặng của mẹ cha, sớm báo hiếu ba mẹ chốn quê nhà. Chẳng có gì sai trong những luồng cảm xúc và suy nghĩ kiểu như thế cả. Rất đáng chia sẻ và cảm thông là đằng khác.

Nhưng điều tiếp theo mới là sai, rất sai. Rằng khi ta nhân danh một điều rất đáng cổ vũ như phát huy tinh thần chủ động, tích cực để làm điều gì đó có ích cho mình và cho gia đình, ta lại dễ dàng dẫn mình vào những kiểu nhận thức ngây ngô "việc nhẹ lương cao", "làm giàu nhanh bằng công thức bán hàng siêu đỉnh"…

Thế là bẫy lừa tự mình đã đặt vào tâm trí mình, và phơi ra "tử huyệt" để những kẻ lừa đảo bán hàng đa cấp "điểm huyệt" mình một cách dễ dàng. Các bạn sinh viên chí ít phải tự tâm niệm với mình rằng, tiền bạc hay thành tích muốn có được thật sự đều không hề dễ dàng hay tuân theo công thức đơn giản. Làm gì cũng phải kỳ công tìm hiểu, cẩn trọng lựa chọn, quyết định sáng suốt thì may ra mới chạm tới thành công. Hãy tập cho mình lối suy nghĩ chánh niệm về tiền bạc và thành công để không tự mình giăng bẫy cho tâm trí mình.

Tin liên quan

Chờ đến bao giờ mới hết thiếu giáo viên?

Chờ đến bao giờ mới hết thiếu giáo viên?

Có đủ lý do để chờ khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, trong khi học sinh vào năm học mới thì không thể chờ có đủ giáo viên mới bắt đầu.

Khám phá thêm chủ đề

đa cấp bán hàng lừa đảo sinh viên việc nhẹ lương cao bẫy lừa bán hàng đa cấp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận