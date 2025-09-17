Bẫy lừa từ đâu ra?

Không phải mới mẻ gì chuyện bán hàng đa cấp lừa đảo. Báo chí cũng đã nhiều lần đưa tin, làm phóng sự phanh phui những ổ bán hàng đa cấp lừa đảo, cảnh báo người dân, đặc biệt là những người còn trẻ, đừng để mình dễ dàng bị thao túng tâm lý và ngây thơ bước vào cuộc chơi hại người hại mình này.

Vậy mà vẫn nhiều người sập bẫy. Vậy mà vẫn nhiều sinh viên sập bẫy. Có điều gì đó rất lạ trong logic dẫn đến thực tế này. Sinh viên, lực lượng trẻ có hiểu biết và có điều kiện tiếp cận môi trường thông tin trực tuyến rất nhanh nhạy lẽ ra phải là những người khó lòng sập bẫy lừa đảo bán hàng đa cấp chứ? Chứ cớ sao họ lại chính là một đối tượng mục tiêu hấp dẫn của bọn người bày ra trò lừa đảo này?

Có lẽ một trong những nhân tố cơ hội trong chuyện này là các sinh viên khi bước vào chặng đường tự lập đầu đời sau 18 tuổi đã lộ những điểm yếu tâm lý "chết người" có thể khiến họ trở thành những người rất dễ bị thao túng tâm lý.

Nhiều người rời gia đình đi học xa, bắt đầu làm quen với việc tự mình ra quyết định cho cuộc sống của mình, từ những quyết định lặt vặt như ăn gì, mua gì hằng ngày đến quyết định sẽ chọn việc gì để làm thêm kiếm tiền. Những đồng tiền bé mọn đầu tiên kiếm được trong đời sao mà đầy nỗi niềm khi vô tình đặt bên cạnh những món tiền khủng được nhắc đến đâu đó trên mạng. Những đồng tiền khiêm tốn có được nhờ lao động mồ hôi nước mắt đếm từng giờ của sinh viên sao cứ trôi tuột vào chiếc giếng không đáy của nhu cầu chi tiêu tuổi trẻ. Không loại trừ cả thứ suy nghĩ rất thơm thảo kiểu như phải ráng kiếm được nhiều tiền để đỡ đần gánh nặng của mẹ cha, sớm báo hiếu ba mẹ chốn quê nhà. Chẳng có gì sai trong những luồng cảm xúc và suy nghĩ kiểu như thế cả. Rất đáng chia sẻ và cảm thông là đằng khác.

Nhưng điều tiếp theo mới là sai, rất sai. Rằng khi ta nhân danh một điều rất đáng cổ vũ như phát huy tinh thần chủ động, tích cực để làm điều gì đó có ích cho mình và cho gia đình, ta lại dễ dàng dẫn mình vào những kiểu nhận thức ngây ngô "việc nhẹ lương cao", "làm giàu nhanh bằng công thức bán hàng siêu đỉnh"…

Thế là bẫy lừa tự mình đã đặt vào tâm trí mình, và phơi ra "tử huyệt" để những kẻ lừa đảo bán hàng đa cấp "điểm huyệt" mình một cách dễ dàng. Các bạn sinh viên chí ít phải tự tâm niệm với mình rằng, tiền bạc hay thành tích muốn có được thật sự đều không hề dễ dàng hay tuân theo công thức đơn giản. Làm gì cũng phải kỳ công tìm hiểu, cẩn trọng lựa chọn, quyết định sáng suốt thì may ra mới chạm tới thành công. Hãy tập cho mình lối suy nghĩ chánh niệm về tiền bạc và thành công để không tự mình giăng bẫy cho tâm trí mình.