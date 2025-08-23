Lan tỏa hình ảnh đẹp nhất của thế hệ trẻ Việt Nam

Chủ trì buổi họp có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN.

Tại buổi giao ban, các đại biểu đã nghe báo cáo và cho ý kiến về việc triển khai đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cuộc thi tìm hiểu 80 năm Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Việt Nam.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và anh Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Hỗ trợ hơn 670.000 đảng viên cấp đổi thẻ đảng

Báo cáo tại giao ban, anh Nguyễn Kim Quy, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết điểm nổi bật trong tuần qua là một số tỉnh, thành đoàn đã triển khai các mô hình mới để tăng cường hiệu quả trong hỗ trợ vận hành chính quyền 2 cấp.

Một nội dung mới được thực hiện cao điểm trong tuần qua là hỗ trợ cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên rà soát cập nhật dữ liệu đảng viên để cấp đổi thẻ đảng theo mẫu mới. Cả nước có 6.552 đội hình với 39.708 thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ 672.708 đảng viên cấp đổi thẻ đảng viên theo mẫu mới gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các tỉnh, thành đoàn cũng triển khai nền tảng "Mặt trận số" đến 48.863 người dân; đăng tải hơn 600 tin, bài tuyên truyền về "Mặt trận số" trên các trang của Đoàn, Hội, góp phần lan tỏa, nâng cao hiệu quả ứng dụng nền tảng trong thực tiễn.

Thanh niên Nghệ An hỗ trợ người lớn tuổi làm thủ tục đổi thẻ đảng viên ẢNH: TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trên toàn quốc triển khai 522 đội hình với trên 5.000 tình nguyện viên hỗ trợ các xã, phường, đặc khu biên giới. Đây là hoạt động thể hiện trách nhiệm chính trị của tuổi trẻ, giúp giảm thiểu khoảng cách tiếp cận dịch vụ công giữa các vùng, miền.

Báo cáo về cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam" anh Nguyễn Thái An, Phó ban công tác Đoàn, cho biết tính đến ngày 21.8, cuộc thi đã thu hút sự tham gia đông đảo trên cả nước. Toàn quốc ghi nhận 181.574 thí sinh tham gia với tổng số 806.675 lượt thi. So với 2 tuần trước đó, số lượng thí sinh đã tăng 116.336 người và số lượt thi tăng 451.805 lượt.

Một số địa phương có số lượng thí sinh tham gia cao nhất bao gồm Hà Tĩnh, Hà Nội, và Nghệ An. Đáng chú ý, Đoàn thanh niên Quốc hội và tỉnh Hà Tĩnh là hai đơn vị đã hoàn thành vượt chỉ tiêu cả về số lượng thí sinh và số lượt thi. Cuộc thi vẫn đang tiếp diễn và dự kiến tổng kết vào tháng 12.2025.

"Phủ xanh" không gian mạng với niềm tự hào dân tộc

Tại buổi giao ban, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang tập trung đánh giá và chỉ đạo quyết liệt về Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam". Chị Trang biểu dương các đơn vị đã nỗ lực vượt khó và đạt kết quả cao như Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị, Lạng Sơn, mặc dù phải thực hiện "nhiệm vụ kép", vừa chống dịch, chống lũ, vừa chuẩn bị đại hội Đảng. Chị Trang nhấn mạnh ý nghĩa chính trị to lớn của cuộc thi, không chỉ là dịp để tuổi trẻ tìm hiểu về lịch sử Quốc hội mà còn là cơ hội để khẳng định trách nhiệm của người trẻ với đất nước.

Để tạo ra sự đột phá trong thời gian tới, chị Trang chỉ đạo 3 nhóm giải pháp chính. Trong đó cần tăng cường truyền thông trên tất cả các kênh của Đoàn và phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương; lồng ghép giới thiệu cuộc thi vào mọi hoạt động, sinh hoạt tại cơ sở. Đồng thời, tích cực vận động, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia, đặc biệt quan tâm hỗ trợ các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới gặp khó khăn về công nghệ; khen thưởng và đôn đốc kịp thời.

Đặc biệt chị Trang nhấn mạnh các đơn vị cần gắn liền việc tham gia cuộc thi với chiến dịch truyền thông "Tự hào Việt Nam", quyết tâm tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, "phủ xanh" không gian mạng với niềm tự hào dân tộc, hướng tới các ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

Phục vụ thật tốt các hoạt động A80

Phát biểu tại cuộc họp, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp bộ Đoàn cần tập trung triển khai quyết liệt trong thời gian tới, đặc biệt là giai đoạn cao điểm từ nay đến ngày 2.9. Trước hết, đối với các đội hình hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp, anh Triết yêu cầu liên tục cập nhật các nhu cầu mới phát sinh như chuyển đổi số, hỗ trợ đổi thẻ Đảng viên. Cần chủ động xác lập chỉ tiêu cụ thể và quyết liệt thực hiện, thể hiện rõ vai trò xung kích của tuổi trẻ.

Đặc biệt, phải nâng cao khả năng phản ứng nhanh, điều phối kịp thời khi có các tình huống đột xuất xảy ra tại địa bàn. Lực lượng thanh niên tình nguyện phải là đội ngũ cơ động, sẵn sàng tăng cường cho các "điểm nóng", phối hợp chặt chẽ với địa phương để giải quyết hiệu quả các vấn đề của người dân.

Anh Triết đề nghị phải biến các hoạt động của Chiến dịch hè thành chất liệu sống động cho đợt truyền thông cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập nước. Anh Triết yêu cầu các cấp bộ Đoàn không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn phải chủ động phát hiện, ghi nhận và lan tỏa các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các tấm gương điển hình.

Anh Triết cũng cho rằng cần tận dụng mọi nền tảng để xây dựng các sản phẩm truyền thông hấp dẫn như video clip, bài viết chuyên sâu, phản ánh chân thực tinh thần cống hiến của thanh niên. Đây không chỉ là việc báo cáo thành tích mà là nhiệm vụ góp phần tạo nên một chiến dịch truyền thông lớn, ý nghĩa, khẳng định hình ảnh đẹp nhất của thế hệ trẻ Việt Nam.

"Đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM đang phải triển khai rất nhiều công việc cùng lúc, rất mong các đồng chí sẽ phát động những đợt cao điểm của thanh niên, triển khai các hoạt động và phục vụ thật tốt cho các hoạt động của A80", anh Triết nhấn mạnh.