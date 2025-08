Tối 1.8, tại Hải Phòng, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Gala tổng kết Hội trại "Thanh niên Việt Nam: Làm chủ ngoại ngữ - Bản lĩnh hội nhập" lần thứ 2, năm 2025.

Tham dự chương trình có ông Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Sẵn sàng vươn mình ra thế giới

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm đánh giá, Hội trại "Thanh niên Việt Nam: Làm chủ ngoại ngữ - Bản lĩnh hội nhập" năm 2025 được tổ chức với tinh thần sáng tạo, đổi mới. Các bạn trẻ đã tham gia nhiều hoạt động phong phú.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Chúng tôi mong muốn hội trại không chỉ dừng lại là một hoạt động thường niên, mà từng bước sẽ phát triển về quy mô để trở thành một ngày hội lớn của thanh thiếu nhi cả nước - nơi hội tụ bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần chủ động hội nhập của tuổi trẻ Việt Nam; nơi khơi dậy khát vọng vươn lên, góp phần thiết thực vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước", anh Lâm nói .

Theo anh Lâm, các đại biểu chính là những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho đoàn viên, thanh niên cả nước, mang trên mình khát vọng và trách nhiệm của một thế hệ mới, thế hệ tiên phong, sáng tạo và hội nhập.

Các bạn trẻ tham gia Hội trại "Thanh niên Việt Nam: Làm chủ ngoại ngữ - Bản lĩnh hội nhập" lần thứ 2, năm 2025 ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Tôi mong rằng, khi trở về địa phương, đơn vị, mỗi đại biểu sẽ trở thành một "đại sứ hội nhập quốc tế": lan tỏa tinh thần học tập ngoại ngữ, thúc đẩy kỹ năng hội nhập, khơi dậy khát vọng vươn lên ở cộng đồng mình. Các bạn chính là cánh tay nối dài của T.Ư Đoàn, góp sức xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam bản lĩnh, tri thức, sẵn sàng vươn mình ra thế giới", anh Lâm nói.

Kết thúc bài phát biểu, anh Lâm gửi gắm thông điệp tới các bạn trẻ: "Hãy cùng nhau hành động, để thế hệ trẻ Việt Nam làm chủ ngoại ngữ, bản lĩnh hội nhập và tỏa sáng".

Đại diện nhóm tham gia hội trại thuyết trình sản phẩm sáng tạo ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tại chương trình, 3/6 nhóm xuất sắc tham gia hội trại đã cho ra mắt sản phẩm sáng tạo sau 2 ngày tham gia chương trình. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho nhóm 4: The Avenger force với dự án Profile; 1 giải nhì cho nhóm 6: Sóng trẻ với dự án LanBuddy.

Tranh biện "căng não" tại vòng chung kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh

Tại chương trình đã diễn ra vòng chung kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ 7, năm 2025, với chủ đề “Vietnamese Young Officials stepping into the thriving era together with English” (Cán bộ trẻ cùng tiếng Anh bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc).

Hai đội tranh biện tại cuộc thi ẢNH: ĐĂNG HẢI

Trải qua 2 vòng thi đầy thử thách từ tháng 5 đến tháng 6 với hơn 56.000 thí sinh, ban tổ chức đã chọn ra 15 gương mặt xuất sắc nhất từ 3 bảng thi để thành lập 5 đội vào vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, 5 đội thi The H Trinity, Synergy Seekers, The Three Pillars, Tri-Guardians, Star Striders cùng tranh tài qua 4 phần thi: giới thiệu đội, trả lời câu hỏi, giành quyền trả lời và tranh biện nhóm bằng tiếng Anh.

Ông Vi Tư Liệu và anh Nguyễn Tường Lâm trao giải nhất cho đội đoạt giải ẢNH: ĐĂNG HẢI

Phần tranh biện được đánh giá là "căng não", thể hiện khả năng tư duy phản biện, phản xạ ngôn ngữ và kỹ năng làm việc nhóm chuyên nghiệp của các đội.

Đặc biệt, nội dung thi vòng 2 trước đó xoay quanh bài viết Tương lai cho thế hệ vươn mình của Tổng Bí thư Tô Lâm đã tạo chiều sâu và sức nặng cho chủ đề tranh biện, giúp các thí sinh không chỉ thể hiện trình độ ngoại ngữ mà còn bày tỏ khát vọng đóng góp cho đất nước.

Kết quả, ban giám khảo đã trao 1 giải nhất cho đội Star Striders, 1 giải nhì cho đội Synergy Seekers, 1 giải ba cho đội Tri Guardians và 2 giải khuyến khích dành cho đội The H Trinity và đội The Three Pillars.