Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026.

Dự lễ phát động có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng; bà Lê Thị Thủy, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, và đại diện các bộ, ngành T.Ư, lãnh đạo các tỉnh, thành phố và đông đảo nhân dân địa phương.

Đông đảo người dân và thanh niên tham gia lễ phát động ẢNH: DUY CHƯƠNG

Đọc lời kêu gọi tại lễ phát động, bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết, bên cạnh những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, chúng ta đang phải đối diện với tình trạng ô nhiễm môi trường, chất thải rắn sinh hoạt gia tăng nhanh, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, suy giảm tài nguyên, rác thải nhựa, thực phẩm bẩn và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đang trực tiếp đe dọa đến sức khỏe nhân dân, chất lượng tăng trưởng và sự phát triển bền vững của đất nước.

Bà Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi toàn dân chung tay bảo vệ môi trường ẢNH: DUY CHƯƠNG

Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa các phong trào hành động vì cộng đồng, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và thường xuyên.

Mỗi người dân, trước hết là cán bộ, đảng viên hãy bắt đầu từ những hành động giản dị nhất: không xả rác bừa bãi ra môi trường; hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần; tiết kiệm điện, nước sinh hoạt; trồng và chăm sóc cây xanh; giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.

Mỗi gia đình xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường; giữ gìn "nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch"; phân loại rác tại nguồn; xây dựng cảnh quan, không gian xanh; xây dựng gia đình xanh - sạch - đẹp, tiến bộ, ấm no, hạnh phúc.

Mỗi khu dân cư phát huy tinh thần đoàn kết, tự quản, thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, không để rác thải tồn đọng, không để bãi rác tự phát; làm sạch đẹp đường làng, ngõ xóm, tuyến phố; hình thành các tuyến đường xanh, ngõ phố, khu phố xanh, tổ liên gia xanh, cụm dân cư xanh, kiểu mẫu.

Các đại biêu tham gia làm sạch bãi biển Cửa Lò ẢNH: DUY CHƯƠNG

Mỗi xã, phường, đặc khu phát huy vai trò nòng cốt, duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường; tổ chức tốt việc thu gom, xử lý rác thải; hình thành, phát triển các tuyến phố, đường liên thôn, liên xã, cánh đồng, kênh, mương, dòng sông, hồ nước, bãi biển, nơi công cộng, cơ sở tôn giáo, điểm văn hóa xanh, sạch, đẹp.

Mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất gương mẫu chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; đổi mới công nghệ, giảm phát thải; giữ gìn môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phát huy các sáng kiến, giải pháp hay về bảo vệ môi trường.

Giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp không chỉ là trách nhiệm mà còn là đạo lý, là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Đó cũng là góp phần xây dựng lối sống xanh, văn minh, trách nhiệm vì cộng đồng và vì sự phát triển bền vững của đất nước.

"Với tinh thần 'Mỗi người dân là một công dân xanh - Mỗi gia đình là một không gian xanh - Mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh', chúng ta tin tưởng rằng phong trào thi đua 'Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp' sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước, trở thành phong trào hành động thiết thực, thường xuyên của các tầng lớp nhân dân. Mỗi hành động nhỏ của bạn hôm nay sẽ góp phần tạo nên thay đổi lớn cho cộng đồng ngày mai", Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa: làm sạch bãi biển Cửa Lò, trồng cây xanh, thăm hỏi ngư dân, trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc và bồn chứa nước ngọt cho các ngư dân.