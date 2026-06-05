Chuyển từ cam kết sang thực thi để bảo vệ môi trường

Ngày 5.6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND tỉnh Nghệ An tổ chức diễn đàn quốc gia về môi trường và khí hậu năm 2026 với chủ đề "Từ chính sách đến hành động".

Diễn đàn là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5.6, Ngày Đại dương thế giới 8.6, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, và phát động phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp" do Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban MTTQ Việt Nam đồng chủ trì.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại diễn đàn ẢNH: K.TRUNG

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho rằng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là yêu cầu khách quan, mà còn là lựa chọn chiến lược để Việt Nam nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức chống chịu của nền kinh tế và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo Thứ trưởng Lê Công Thành, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả trong hoàn thiện thể chế, chính sách về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn vẫn còn lớn. Nhiều quy định dù tiến bộ nhưng khi triển khai còn gặp vướng mắc, trong khi đó, các vấn đề như ô nhiễm không khí, chất thải, suy giảm chất lượng môi trường vẫn tiếp tục gia tăng.

Thực tế này cho thấy, từ chính sách đến hành động không chỉ dừng ở xây dựng chính sách, mà phải tổ chức thực thi hiệu quả, đưa chính sách đi vào cuộc sống và tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác bảo vệ môi trường.

Ông Thành cũng cho rằng cần tiếp cận đồng bộ, từ quy hoạch đô thị, phát triển giao thông xanh, kiểm soát phát thải công nghiệp đến thay đổi hành vi sản xuất và tiêu dùng.

Bên cạnh đó, giảm phát thải nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm. Việc thực hiện mục tiêu này đòi hỏi xác định rõ vai trò của Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng; đồng thời huy động hiệu quả nguồn lực tài chính, công nghệ và tri thức.

Thông điệp xuyên suốt được đưa ra là phải chuyển mạnh từ tư duy sang hành động, từ cam kết sang thực thi; trong đó, thể chế phải đi trước một bước, nhưng hiệu quả thực thi mới là yếu tố quyết định. Pháp luật không được trở thành rào cản, mà phải là động lực thúc đẩy phát triển xanh và bền vững.

Các tham luận tại diễn đàn cũng đã đưa ra nhiều khuyến nghị chính sách thiết thực, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp.