TP.HCM ứng dụng AI bảo vệ môi trường, dự báo ngập lụt

Sáng 5.6, tại phường Bình Dương, UBND TP.HCM tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới, gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường với sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp ở bắc TP.HCM.

Tại lễ phát động, ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP.HCM xác định bảo vệ môi trường không còn là nhiệm vụ riêng của ngành môi trường mà phải trở thành một trụ cột trong chiến lược phát triển đô thị.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM tham gia trồng Vườn cây đại đoàn kết tại phường Bình Dương ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM quyết tâm triển khai mạnh mẽ chiến lược tăng trưởng xanh với định hướng xây dựng môi trường sống "Sạch - Đẹp - Xanh - An toàn", lấy chất lượng môi trường làm thước đo của sự phát triển và hạnh phúc của người dân.

Các doanh nghiệp tham gia ủng hộ Tháng hành động vì môi trường ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Thành phố sẽ tập trung thực hiện đồng bộ 5 trụ cột chiến lược gồm: phát triển đô thị xanh; phát triển giao thông xanh; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn; chuyển đổi số trong quản lý môi trường; nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu", ông Bùi Minh Thạnh cho hay.

Trường đại học Việt Đức giới thiệu các sản phẩm lọc nước lợ, nhiễm mặn thành nước ngọt, bảo vệ môi trường tại lễ phát động Tháng hành động vì môi trường ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đặc biệt, TP.HCM sẽ đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và các nền tảng số trong công tác quan trắc môi trường, cảnh báo ô nhiễm, dự báo ngập lụt, quản lý chất thải và hỗ trợ điều hành theo thời gian thực, hướng tới xây dựng hệ sinh thái quản trị môi trường thông minh hiện đại.

Doanh nghiệp tham gia Tháng hành động vì môi trường giới thiệu sản phẩm "Xanh" đến các đại biểu ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tham gia Tháng hành động vì môi trường, lãnh đạo TP.HCM và phường Bình Dương đã trồng cây, gây dựng "Vườn cây đại đoàn kết"; hàng chục doanh nghiệp ở bắc TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng tham gia triển lãm các sản phẩm ẩm thực, dịch vụ, công nghệ thân thiện với môi trường...

Các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm thân thiện với môi trường tại lễ phát động ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Dịp này, UBND phường Bình Dương ra mắt 20 khu dân cư bảo vệ môi trường và tiếp nhận hỗ trợ thực hiện công trình "Thành phố muôn sắc hoa" và thùng chứa rác… do Tập đoàn Becamex và Công ty CP - Tổng công ty Nước – Môi trường Bình Dương tài trợ.