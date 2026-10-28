Mr Hunter Lê Khắc Ngọ xin định giá lại 142 kg vàng thu giữ ở nhà vợ cũ

Sáng 28.10, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 188 bị cáo trong vụ án liên quan đến đường dây lừa đảo ngoại hối, chứng khoán do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr Hunter) cầm đầu.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Trả lương bằng 142 kg vàng, mang đến tận nhà

Theo cáo trạng, khi khám xét 2 căn hộ của Nguyễn Thị Thêu (vợ cũ Ngọ), cơ quan điều tra thu giữ 143 miếng vàng, nặng khoảng 142 kg, được mua từ tiền của Ngọ do phạm tội mà có. Kết quả định giá tại thời điểm tháng 10.2024 xác định số vàng này trị giá hơn 356 tỉ đồng.

Khai tại tòa, Ngọ đề nghị hội đồng xét xử cho định giá lại số vàng trên, vì theo giá thị trường hiện nay thì trị giá đã tăng lên khoảng 600 tỉ đồng; đồng thời tự nguyện dùng toàn bộ số vàng này để khắc phục hậu quả cho bản thân và nhiều nhân viên cấp dưới. Sau khi bồi thường, còn thừa bao nhiêu xin sung công quỹ nhà nước.

Bị tòa chất vấn về nguồn gốc vàng, Ngọ cho biết đây là hoa hồng khi làm việc trong đường dây lừa đảo. Thay vì nhận tiền, bị cáo nhận vàng, được bộ phận tài vụ mang đến tận nhà. "Bị cáo nhận rồi để đó, không có ý định che giấu hay tẩu tán phi pháp", Mr Hunter nói, và xin xem xét về cáo buộc rửa tiền.

Mr Hunter Lê Khắc Ngọ bị xác định trốn truy nã, sau đó dẫn độ từ về Việt Nam ngày 13.12.2025, khi đang tìm cách nhập cách trái phép từ Campuchia sang Philippines.

Khai về quãng thời gian trước khi bị bắt, Ngọ cho biết tháng 5.2025 có nhận lời mời của công ty bên Thổ Nhĩ Kỳ sang thăm trụ sở sàn chứng khoán ngoại hối - thực tế cũng là một mô hình lừa đảo.

Khi đang tham quan, Ngọ hay tin Bùi Trung Đức - "cánh tay" đắc lực của Mr Pips Phó Đức Nam bị bắt giữ, nên đã về Campuchia, cố thủ trong một văn phòng, tự làm việc đơn độc. Mr Pips cũng rút toàn bộ bộ phận chăm sóc khách hàng sang Campuchia thành lập đại bản doanh mới, cách văn phòng Ngọ vài khu nhà.

Phiên tòa xét xử Mr Pips cùng đồng phạm ẢNH: PHÚC BÌNH

Khám nhà bạn gái Mr.Pips, thu giữ cả trăm kg vàng, 60 đồng hồ, 33 túi xách xa xỉ

Vì sao có biệt danh Mr Hunter?

Một tình tiết đáng chú ý trong vụ án này, đó là Mr Pips và Mr Hunter được xây dựng hình ảnh gắn với cuộc sống xa hoa, ngập trong siêu xe, xa xỉ phẩm. Hàng loạt clip được đăng tải trên các nền tảng xã hội, nhằm thu hút, lôi kéo người tham gia.

Chủ tọa hỏi Lê Khắc Ngọ vì sao lại có biệt danh Mr Hunter. Bị cáo cho biết chỉ hiểu mơ màng biệt danh này có nghĩa là "thợ săn", và đây cũng không phải ý tưởng của mình.

Ngọ khai tháng 5.2024, "tổng văn phòng" bên Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu cả Nam và Ngọ phải tạo dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội, đánh bóng hình ảnh để dụ được nhiều người.

"Bị cáo ban đầu không muốn làm, nhưng bên Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu phải làm", Ngọ nói và cho hay hình ảnh cùng thông tin của mình trên các trang Facebook, Tik Tok đều do công ty quản lý, dàn dựng theo kịch bản.

Về quá trình điều hành đường dây lừa đảo, Ngọ nói mình là nhà đầu tư thâm niên trong lĩnh vực ngoại hối, Forex. Ngay từ năm 2011, bị cáo đã tự biết dùng tiền đầu tư sàn quốc tế, trải qua những lần thua lỗ dầm dề nhưng nhờ đó Ngọ học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

Ngọ lập công ty riêng năm 2019 nhưng giải thể sau 5 tháng để toàn tâm toàn ý hợp tác với Phó Đức Nam. Thời điểm này, Nam vừa đi "tu nghiệp" từ Thổ Nhĩ Kỳ, nắm được thủ đoạn, bộ máy vận hành để mang về Việt Nam gây dựng hệ thống riêng.

Theo Ngọ, nhiệm vụ của bị cáo làm diễn giả, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đầu tư tại các hội thảo online. Việc này không sai, vì biết gì nói đó, nói đúng sự thật về cơ hội và rủi ro.

Song chủ tọa phân tích, các mô hình sàn ngoại hối không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, bị cáo biết mà vẫn quảng bá thì liệu có đúng sự thật? Ngọ không trả lời.

Viện kiểm sát xác định Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, với tài sản chiếm đoạt hơn 339 tỉ đồng. Nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, Ngọ dùng hơn 195 tỉ đồng để mua 4 bất động sản và 143 miếng vàng nguyên khối.