Nhân viên phòng GYM thất nghiệp, làm việc cho Mr Pips 4 năm 'đút túi' 11 tỉ

Sáng 28.10, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 188 bị cáo trong vụ án liên quan đến đường dây lừa đảo ngoại hối, chứng khoán do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) cầm đầu.

Bị cáo Nam bị xác định giữ vai trò chủ mưu trong 920 vụ lừa đảo của hàng ngàn nhà đầu tư, chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng. Giúp sức cho Nam là hàng trăm nhân viên sale, trưởng nhóm, quản lý văn phòng, quản lý vùng…

Dẫn giải bị cáo Phó Đức Nam đến tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

"Đút túi" 11 tỉ sau 4 năm làm việc cho Mr Pips

Trong số nhân viên dưới quyền của Mr Pips có Phạm Minh Khôi, là quản lý văn phòng tại khu vực Cầu Giấy, Hà Nội. Khôi bị xác định chịu trách nhiệm trong 8 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 14 tỉ đồng.

Khai tại tòa, Khôi cho biết, năm 2020, khi đang làm phòng GYM thì dịch bệnh xảy ra nên thất nghiệp. Bị cáo thấy công ty của Mr Pips tuyển dụng bèn xin vào làm.

Cũng giống hầu hết các nhân viên khác, xuất phát điểm của Khôi là nhân viên sale, được hưởng 6,5 triệu đồng lương cứng, cộng thêm phụ cấp và phần trăm từ doanh thu dụ dỗ của nhà đầu tư.

Đến năm 2023, Khôi được "thăng chức" lên quản lý văn phòng, phụ trách khoảng 50 nhân viên sale, chia làm 3 nhóm. Lương theo đó cũng tăng lên mức 16 triệu đồng, kèm theo khoảng 1,5% doanh thu của văn phòng.

Lời khai của một số nhân viên sale cho thấy, thủ đoạn chung được các đối tượng sử dụng là tìm cách liên hệ, mời chào nhà đầu tư mở tài khoản, nạp tiền vào các sàn ngoại hối do Mr Pips thao túng.

Nhà đầu tư được hứa hẹn mức lợi nhuận hấp dẫn, dễ dàng rút tiền, thậm chí được cho xem các hình ảnh khoe lãi - vốn do nhân viên của Mr Pips đóng vai. Cứ thế, họ say mê nạp tiền, ban đầu nạp ít thì rút được, đến khi nạp tiền tỉ, chục tỉ thì tài khoản "cháy".

Khi còn làm nhân viên sale, Phạm Minh Khôi được hưởng hoa hồng trực tiếp từ số tiền mà mình kêu gọi được. Còn khi làm quản lý, tiền chảy vào túi bị cáo ở quy mô lớn hơn, vì đã có cấp dưới phụ trách việc dụ dỗ khách hàng.

Tổng cộng trong 4 năm làm việc cho đường dây của Mr Pips, Khôi được trả hơn 700 triệu đồng tiền lương, trong khi tiền thưởng lên tới hơn 10 tỉ đồng.

Phiên tòa xét xử Mr Pips cùng đồng phạm ẢNH: PHÚC BÌNH

Nhân viên của Mr Pips cũng bị lừa

Một tình tiết đáng chú ý đến từ lời khai của bị cáo Đinh Thị Dung, quản lý vùng phụ trách hoạt động kinh doanh của 7 văn phòng. Dung bị xác định chịu trách nhiệm đối với 27 vụ lừa đảo, với số tiền chiếm đoạt hơn 28,6 tỉ đồng.

Trước bục khai báo, Dung cho biết vào làm việc dưới trướng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) - "phó tướng" của Mr Pips - từ năm 2019.

Ban đầu, Dung chỉ biết đây là công ty hoạt động về chứng khoán, không nghĩ là lừa đảo. Tuy nhiên, đến khi được "thăng chức" làm quản lý văn phòng, Dung từng tự nạp tiền vào các sàn để chơi, thì mới phát hiện các nội dung quảng cáo là không đúng, vì tài khoản đều bị bộ phận chăm sóc khách hàng can thiệp.

Theo lời nữ bị cáo, do chỉ đạo của Mr Pips và Mr Hunter, các bộ phận trong công ty hoạt động độc lập, không tiếp xúc hoặc trao đổi gì với nhau. Đây là lý do dù trực tiếp giữ vị trí quản lý trong đường dây lừa đảo nhưng Dung vẫn không thể kiếm lời từ số tiền đã thử đầu tư.

Tiếp tục khai, Dung cho biết, do là quản lý cấp cao nên từng nhiều lần trực tiếp làm việc với các "ông trùm", nhận chỉ đạo rồi phân việc cho cấp dưới.

Chủ tọa hỏi Dung, Mr Pips và Mr Hunter thường chỉ đạo gì, bị cáo nói các "ông trùm" thường đưa ra chỉ tiêu mỗi tháng, hoặc hỏi cần đề xuất gì không sẽ phê duyệt…

Trong khoảng 5 năm làm việc, Dung được trả hơn 733 triệu đồng tiền lương, kèm tiền thưởng hơn 15,8 tỉ đồng theo phần trăm doanh thu. Nay, bị cáo xin được dùng một sổ tiết kiệm 3 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.