Vụ án Mr Pips: 'Kho vàng' 610 tỉ, cả trăm siêu xe, đồng hồ, túi xách xa xỉ

Sáng nay 28.10, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 188 bị cáo trong vụ án liên quan đến đường dây lừa đảo ngoại hối, chứng khoán do Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) cầm đầu.

Nam giữ vai trò chủ mưu trong 920 vụ lừa đảo của hàng ngàn nhà đầu tư, chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng. "Phó tướng" giúp sức tích cực cho Nam là Lê Khắc Ngọ (còn gọi là Mr Hunter). Cả hai cùng bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Khối lượng tài sản khổng lồ bị thu giữ trong vụ án Mr Pips Đồ họa hỗ trợ bởi AI

Ngoài thủ đoạn lừa đảo của các bị cáo đã bị lật tẩy, một tình tiết đáng chú ý trong vụ án này là khối tài sản khổng lồ bị kê biên, tạm giữ, phong tỏa.

Khối tài sản bị kê biên, tạm giữ, phong tỏa này phản ánh nỗ lực của cơ quan tiến hành tố tụng trong việc thu hồi tài sản do phạm mà có, đồng thời thắp lên hy vọng cho những bị hại đã trót mắc bẫy để rồi "ném" cả gia tài vào các sàn giao dịch của Mr Pips.

Không ít nhà đầu tư đã tan cửa nát nhà, hôn nhân đổ vỡ, tiền lãi do vay mượn "cứ mở mắt thức dậy lại nhảy thêm một con số", thậm chí từng tự tử vì bế tắc.

"Kho vàng" trị giá hơn 610 tỉ đồng

Tổng hợp từ cáo trạng cho thấy, khi khám xét tại nhà Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips), cơ quan điều tra thu giữ 78 miếng kim loại màu vàng có kích thước 5 x 11,5 cm; 214 miếng kim loại màu vàng kích thước 2,5 x 4,5 cm; 280 miếng kim loại màu vàng ghi "12 con giáp, 1 chỉ" và "thần tài, 1 chỉ"…, đều là tài sản thuộc sở hữu của Nam. Kết quả định giá tại thời điểm tháng 10.2024, xác định số vàng này có giá trị hơn 222 tỉ đồng.

Tương tự, khám xét 2 căn hộ của Nguyễn Thị Thêu (vợ cũ Mr Hunter), cơ quan chức năng cũng thu giữ 141 miếng kim loại màu vàng có kích thước 5 x 11,5 cm, 1 miếng kích thước 5 x 6 cm, 1 miếng kích thước 5 x 5,5 cm, đều do Mr Hunter mua từ tiền phạm tội mà có. Kết quả định giá tại thời điểm tháng 10.2024 xác định số vàng này trị giá hơn 356 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ của Lê Thị Liễu (mẹ Mr Pips) 374 miếng vàng đều có hàm lượng vàng 99,99%, kích thước 2,5 x 4,5 cm, có giá trị tại thời điểm tháng 11.2024 là hơn 32 tỉ đồng.

Cả trăm Siêu xe, đồng hồ, túi xách xa xỉ

Sự xa hoa của nhóm bị cáo không chỉ thể hiện qua khối lượng vàng tích trữ mà còn khiến nhiều người choáng váng với hàng trăm xa xỉ phẩm.

Trong đó, riêng Mr Pips Phó Đức Nam có tới 25 chiếc ô tô và 7 xe máy. Hầu hết các thương hiệu, từ sang cho đến siêu sang, đều nằm trong bộ sưu tập của Nam, như: Audi Q7, Volvo XC90, Jaguar F-Pace, Mercedes-Benz AMG G63, Rolls-Royce Cullinan, Ferrari Roma, Porsche 911…

Cũng vung tiền cho siêu xe, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ và vợ cũ Ngô Thị Thêu bị thu giữ 5 chiếc ô tô, phần lớn là các thương hiệu xa xỉ như Lamborghini URUS, Porsche Panamera, Jaguar F-Type…

Chưa hết, khám xét tại nơi ở của bạn gái Mr Pips, cơ quan điều tra thu giữ 60 chiếc đồng hồ, mang đủ các nhãn hiệu nổi tiếng như: Audemars Piguet, Cornon, Franck Muller, Hublot, Louis Vuitton, Patek Philippe…

Cùng đó là 33 chiếc túi xách, 3 chiếc ví, đều mang thương hiệu xa xỉ như: Burberry, Bvlgari, Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Dior, Chanel…

Phiên tòa xét xử Mr Pips cùng đồng phạm ẢNH: PHÚC BÌNH

Tạm dừng giao dịch 111 bất động sản

Vẫn theo cáo trạng, cơ quan điều tra tiến hành tạm dừng giao dịch đối với 111 bất động sản thuộc sở hữu các bị can, người liên quan, nằm rải rác khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Ngoài ra, một số lượng tiền mặt khổng lồ cũng được tạm giữ, phong tỏa trong quá trình điều tra vụ án.

Khám xét nơi ở của Ngô Thị Thêu, lực lượng chức năng thu giữ hơn 18,3 tỉ đồng và gần 85.000 USD do Mr Hunter giao cho chi tiêu khi còn là vợ chồng; đồng thời phong tỏa số dư của 18 tài khoản tiết kiệm, tổng gần 60 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ 100.000 USD và 12,7 tỉ đồng tại nhà, hơn 25 tỉ đồng trong 3 tài khoản ngân hàng đứng tên một người quen trong họ hàng của Mr Pips, do bố mẹ bị cáo này gửi nhờ.

Hàng loạt người thân của bố Mr Pips còn tự nguyện giao nộp, hoặc bị tạm giữ hơn 57 tỉ đồng, đều là tiền bố mẹ Mr Pips gửi giữ.