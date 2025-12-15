Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mr.Hunter Lê Khắc Ngọ bị dẫn độ về Việt Nam
Video Thời sự

Đình Huy - Trần Cường
15/12/2025 20:09 GMT+7

Lê Khắc Ngọ (Mr.Hunter), nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỉ đồng cùng Phó Đức Nam (Mr.Pips), đã bị dẫn độ từ Philippines về nước.

Chiều 15.12, tại họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an năm 2025 do Bộ Công an tổ chức, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Huntersau khi bỏ trốn khỏi Việt Nam đã sang Campuchia. 

Tháng 9 vừa qua, Ngọ bị cảnh sát Philippines bắt do nhập cảnh trái phép.

Theo đại tá Long, sau khi phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm các thủ tục, ngày 13.12, công an đã dẫn độ Ngọ về nước.

Trước đó, vợ của Ngọ là Ngô Thị Thêu cũng bị bắt, đưa từ Thái Lan về Việt Nam.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam do Phó Đức Nam (Mr.Pips) và Lê Khắc Ngọ cầm đầu. 

Phó Đức Nam (Mr.Pips) sở hữu khối tài sản ‘khủng’ ở nước ngoài

Quá trình điều tra, Công an Hà Nội xác định Phó Đức Nam (tức Mr.Pips) có khối tài sản cực 'khủng' ở các nước Dubai, Singapore, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ.

Vụ án Mr.Pips: Liệu Mr.Hunter có trình diện khi vợ bị bắt?

