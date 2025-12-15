Chiều 15.12, tại họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an năm 2025 do Bộ Công an tổ chức, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter) sau khi bỏ trốn khỏi Việt Nam đã sang Campuchia.

Mr.Hunter Lê Khắc Ngọ bị dẫn độ về Việt Nam

Tháng 9 vừa qua, Ngọ bị cảnh sát Philippines bắt do nhập cảnh trái phép.

Theo đại tá Long, sau khi phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm các thủ tục, ngày 13.12, công an đã dẫn độ Ngọ về nước.

Trước đó, vợ của Ngọ là Ngô Thị Thêu cũng bị bắt, đưa từ Thái Lan về Việt Nam.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam do Phó Đức Nam (Mr.Pips) và Lê Khắc Ngọ cầm đầu.