MSB hợp tác ROX iPark, ROX Key cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp sản xuất

Hiểu được khó khăn về chi phí đầu tư ban đầu khi thuê đất khu công nghiệp, MSB cùng ROX iPark - một trong những chủ đầu tư tiên phong trong lĩnh vực đầu tư khu công nghiệp (KCN) tại Việt Nam, triển khai gói tài trợ dài hạn, linh hoạt từ thời điểm khách hàng ký hợp đồng đặt cọc thuê đất (MOU) với hạn mức lên đến 85% giá trị hợp đồng, thời gian vay tối đa 10 năm. Doanh nghiệp cũng sẽ được ROX iPark hỗ trợ trong các thủ tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý doanh nghiệp cũng như hoàn thiện hồ sơ vay vốn tại MSB.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Tổng giám đốc ROX iPark, nhấn mạnh ý nghĩa của việc hợp tác: "Với mô hình One-Stop Solution, khách hàng sẽ lần đầu tiên được trải nghiệm một hệ sinh thái toàn diện từ giải pháp tài chính đến hạ tầng KCN và quản lý vận hành. Đây là lợi thế cạnh tranh khác biệt trên thị trường. Chúng tôi tin rằng sự đồng lòng hợp tác giữa các bên sẽ mang lại kết quả thiết thực, giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn dễ dàng, triển khai sản xuất hiệu quả và phát triển bền vững".

Bên cạnh đó, MSB cũng hợp tác với ROX Key - nhà cung cấp giải pháp trong lĩnh vực công nghệ, nhân sự, quản lý bất động sản (BĐS), an ninh, vệ sinh - cảnh quan giúp doanh nghiệp khi vào hoạt động tại KCN không phải lo về vấn đề nhân sự, an ninh, xả thải, điện nước…

Doanh nghiệp còn được MSB cấp hạn mức ngắn hạn tín chấp lên đến 200 tỉ đồng (trong đó cho vay đến 100 tỉ đồng), để chủ động được nguồn vốn ở giai đoạn nhà máy đi vào vận hành, sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, MSB còn ưu đãi lãi suất vay ngắn hạn phục vụ hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu chỉ từ 4%/năm (VNĐ), 3,7%/năm (USD); miễn phí các dịch vụ chuyển tiền trực tuyến, thanh toán và hỗ trợ thanh toán tối đa 100% phí vận hành KCN, giúp tối ưu hóa chi phí hoạt động.

"Hợp tác 3 bên giữa ROX iPark, ROX Key và MSB không chỉ là liên kết dịch vụ, mà là sự kết nối sức mạnh của hơn 30 năm kinh nghiệm, phát triển hạ tầng BĐS, năng lực vận hành quy mô lớn và giải pháp tài chính ưu việt. Chúng tôi mang đến cho khách hàng một hành trình trọn vẹn end-to-end - từ khi đặt chân vào KCN đến vận hành sản xuất, tất cả đều được đồng hành và hỗ trợ bởi một hệ sinh thái mạnh mẽ", ông Nguyễn Văn Hiệp, Tổng giám đốc ROX Key Holdings, chia sẻ tại sự kiện.

Hành trình hợp tác giữa MSB với ROX iPark và ROX Key là minh chứng sống động cho sức mạnh khi ngân hàng đồng hành cùng nhà phát triển hạ tầng khu công nghiệp và hệ sinh thái dịch vụ quản lý vận hành BĐS hàng đầu Việt Nam.

Đại diện MSB, ông Hoàng Việt Phương, Tổng giám đốc Ngân hàng doanh nghiệp, chia sẻ: "Thông qua hợp tác với ROX iPark và ROX Key, chúng tôi đánh giá đây là một mô hình liên kết cung cấp giải pháp toàn diện ‘BĐS KCN - tài chính - vận hành’ được ‘may đo’ chuyên biệt dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư BĐS KCN mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Với giải pháp này, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, thuê đất nhanh chóng và vận hành hiệu quả, tối ưu chi phí. Đây là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp bứt phá phát triển, đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững của khu công nghiệp Việt Nam".

Chi tiết về chương trình ưu đãi dành cho doanh nghiệp, vui lòng xem tại đây hoặc liên hệ hotline: 024 73075566, ext 6157.

MSB Thành lập năm 1991, trải qua 34 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) không ngừng vươn lên, tạo lập nhiều cột mốc quan trọng trong ngành tài chính ngân hàng. Đến nay, MSB có 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và kết nối với gần 400 ngân hàng đại lý tại 55 quốc gia, vùng lãnh thổ. Với hệ thống gần 7.000 cán bộ nhân viên, Ngân hàng hiện đang phục vụ hơn 6 triệu khách hàng cá nhân và gần 100.000 khách hàng doanh nghiệp. ROX iPark ROX iPark là một trong những chủ đầu tư tiên phong trong lĩnh vực đầu tư KCN tại Việt Nam với 30 năm kinh nghiệm, hơn 14 KCN đang vận hành, hơn 500 dự án đầu tư đến từ 22 quốc gia trên khắp thế giới với hạ tầng KCN xanh, thông minh tại các vị trí chiến lược của các vùng kinh tế trọng điểm, đảm bảo tối ưu kết nối logistics và chuỗi cung ứng. ROX iPark được vinh danh với nhiều giải thưởng uy tín: Nhà phát triển BĐS công nghiệp tốt nhất Việt Nam; Thương hiệu mạnh ASEAN; Top 10 Thương hiệu Châu Á - Thái Bình Dương. ROX Key ROX Key là nhà cung cấp giải pháp toàn diện, tiên phong trong lĩnh vực Công nghệ, Nhân sự, Quản lý bất động sản, An ninh, Vệ sinh – cảnh quan, Truyền thông marketing và loyalty thông qua năng lực vận hành xuất sắc, sẵn sàng cung cấp các dịch vụ thuận ích cho khách hàng trung và cao cấp. Đặc biệt, IMC là đơn vị thành viên của ROX Key, chuyên cung cấp dịch vụ quản lý vận hành KCN chuyên nghiệp với đội ngũ giàu kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn cao cấp, phục vụ hơn 500 doanh nghiệp trong ngoài nước, hơn 2.500 HA KCN đang hoạt động; đồng thời ứng dụng giải pháp Quản lý vận hành KCN Thông minh nhằm mang lại tiện ích vượt trội, tối ưu hiệu quả và chi phí cho khách hàng.



