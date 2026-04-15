MSB kiện toàn nhân sự cấp cao, hướng tới mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới

Trong công tác quản trị, ngày 8.4.2026 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung HĐQT, BKS của MSB. Theo đó, bà Nguyễn Hương Loan là nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) MSB nhiệm kỳ VII (2022 - 2026) và sẽ được lấy ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 24.4 tới đây. Bà Nguyễn Hương Loan gắn bó với MSB từ năm 2009, là người có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đặc biệt tại mảng nguồn vốn, thị trường tài chính. Trước khi được bầu bổ sung là Thành viên HĐQT, bà giữ cương vị Phó tổng giám đốc MSB kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng Định chế Tài chính. Việc kiện toàn bộ máy quản trị được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hoạch định chiến lược, quản trị doanh nghiệp và thúc đẩy các định hướng phát triển dài hạn của ngân hàng trong giai đoạn mới.

Với công tác điều hành, ngân hàng bổ nhiệm bà Nguyễn Hà Thanh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc. Với gần 30 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các tổ chức tài chính uy tín trong nước và quốc tế và giữ vai trò là Giám đốc khối Vận hành tại MSB từ năm 2020. Việc bổ nhiệm bà Nguyễn Hà Thanh tiếp tục thể hiện định hướng của MSB trong việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo có năng lực chuyên môn sâu, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành, tăng cường năng lực triển khai chiến lược và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn chuyển số mạnh mẽ.

Bước sang giai đoạn 2026 - 2029, để phục vụ cho những mục tiêu chiến lược mới, ông Trần Xuân Quảng đã có đơn từ nhiệm chức vụ Phó chủ tịch thường trực HĐQT theo nguyện vọng cá nhân. ĐHĐCĐ MSB sẽ tiến hành thông qua việc miễn nhiệm chức danh này của ông Quảng tại phiên họp thường niên ngày 24.4 tới đây. Ông Trần Xuân Quảng đã gắn bó với ngân hàng từ giai đoạn đầu mới thành lập và đã để lại những dấu ấn đậm nét đối với công tác hoạch định chiến lược, quản trị trong suốt thời gian qua. Đồng thời, đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển tới, MSB cũng đã miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của ông Nguyễn Phi Hùng theo nguyện vọng cá nhân để bố trí công tác trọng tâm khác. Gắn bó trên 10 năm với MSB, ông Nguyễn Phi Hùng đã có những đóng góp to lớn trong công tác điều hành cũng như sự phát triển ổn định, bền vững của ngân hàng. Với kinh nghiệm lãnh đạo và chuyên môn sâu rộng, ông Trần Xuân Quảng và ông Nguyễn Phi Hùng sẽ tiếp tục đảm nhận các vị trí lãnh đạo quan trọng khác, tiếp tục đồng hành và đóng góp cho sự phát triển của MSB.

Việc kiện toàn đội ngũ nhân sự cấp cao là bước đi nằm trong lộ trình củng cố bộ máy quản trị - điều hành, phục vụ chiến lược tái cơ cấu, chuyển đổi số và phát triển bền vững của MSB trong giai đoạn tiếp theo. Ngân hàng tin tưởng rằng, với đội ngũ nhân sự sau kiện toàn, MSB sẽ tiếp tục phát huy tối đa năng lực, chuyên môn và kinh nghiệm của đội ngũ lãnh đạo, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị cho khách hàng, cổ đông và các bên liên quan, đồng thời hiện thực hóa hiệu quả các mục tiêu chiến lược giai đoạn 2025 - 2029.