MSI 2026: Thắng áp đảo G2, LYON thể hiện tiến bộ vượt bậc

Sau những chiến thắng trước FUR và Team Secret Whales (TSW), LYON tiếp tục tạo nên bất ngờ khi quét sạch G2 Esports 3-0 để tiến vào chung kết nhánh thua MSI 2026. Điều đáng nói, cả ba loạt BO5 đều diễn ra theo một kịch bản quen thuộc: đại diện LCS không thắng bằng những pha xử lý cá nhân xuất thần, mà bằng khả năng kiểm soát bản đồ và vận hành thế trận ngày càng hoàn thiện.

Đây là bước tiến rõ rệt của LYON so với những mùa giải trước. Các đội tuyển Bắc Mỹ thường được đánh giá cao ở khả năng tạo đột biến nhưng lại thiếu sự ổn định trong cách quản lý tài nguyên và triển khai thế trận. Tại MSI 2026, điều đó đã thay đổi. LYON thi đấu kỷ luật hơn, kiên nhẫn và đặc biệt biết cách chuyển hóa từng lợi thế nhỏ thành khoảng cách đủ lớn để kết thúc trận đấu.

Sự trưởng thành của LYON bắt nguồn từ cuộc tái thiết lực lượng trước mùa giải 2026. Sau khi giữ lại Saint ở vị trí đường giữa, đại diện LCS lần lượt chiêu mộ Inspired, Berserker và bổ nhiệm Reignover làm HLV trưởng. Những sự bổ sung này không chỉ nâng cấp chất lượng đội hình mà còn định hình một lối chơi mới, ưu tiên kiểm soát bản đồ, tối ưu tài nguyên và hạn chế tối đa những pha giao tranh không cần thiết.

LYON viết tiếp câu chuyện tại MSI 2026 với chiến thắng áp đảo 3-0 trước G2 ẢNH: LOL ESPORTS

Dấu ấn của thuyền trưởng Reignover thể hiện rõ trong hệ thống chiến thuật mà LYON xây dựng. Sau mỗi mục tiêu lớn như Sâu Hư Không hay Sứ Giả Khe Nứt, LYON hiếm khi lựa chọn tiếp tục giao tranh nếu không cần thiết. Thay vào đó, họ nhanh chóng đổi đường, mở rộng tầm nhìn sang phần rừng đối phương, gây sức ép lên các công trình và kiểm soát khu vực chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo.

Trên bản đồ, Inspired đóng vai trò là người điều phối lối chơi, liên tục đọc hướng di chuyển của đối phương để đưa ra những quyết định đổi mục tiêu hợp lý. Chính sự kết hợp giữa hệ thống chiến thuật của Reignover và khả năng điều phối của Inspired đã giúp LYON duy trì thế chủ động trong phần lớn các ván đấu tại MSI 2026.

Điều này được thể hiện rõ trong cả ba loạt BO5. Trước FUR, TSW hay G2, mỗi khi đối thủ dồn quân sang một khu vực để tìm kiếm giao tranh, LYON đều bình tĩnh khai thác khoảng trống ở phần bản đồ còn lại. Họ sẵn sàng đổi giao tranh lấy trụ, đổi mạng hạ gục lấy Rồng hoặc Sứ Giả, qua đó duy trì lợi thế về kinh tế và quyền kiểm soát xuyên suốt trận đấu. Đây cũng là lý do nhiều ván đấu của LYON không có quá nhiều điểm hạ gục nhưng khoảng cách vàng vẫn ngày càng được nới rộng.

Khả năng thích nghi với Fearless Draft cũng góp phần quan trọng vào thành công của đại diện LCS. Việc không phụ thuộc vào một vài lựa chọn tướng cố định giúp LYON duy trì được cách vận hành quen thuộc xuyên suốt loạt BO5, đồng thời luôn có phương án thay thế khi các quân bài ưu tiên bị loại khỏi bàn cấm chọn.

Ba chiến thắng liên tiếp trước FUR, TSW và G2 cho thấy LYON không còn đơn thuần là một hiện tượng của MSI 2026. Đại diện LCS đang sở hữu một hệ thống thi đấu được xây dựng rõ ràng, nơi triết lý của Reignover, khả năng điều phối của Inspired cùng sự ổn định của Saint và Berserker tạo nên một tập thể thi đấu kỷ luật và hiệu quả. Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, LYON hoàn toàn có thể thách thức Hanwha Life Esports để giành quyền vào chung kết tổng, đồng thời mang về thêm một suất tham dự Chung kết Thế giới 2026 cho khu vực LCS.