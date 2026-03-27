MSI và Chung kết Thế giới 2026 của Liên Minh Huyền Thoại có gì thay đổi?

Theo đó, MSI 2026 sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại Daejeon, Hàn Quốc. Giải đấu diễn ra từ ngày 26.6 đến 12.7 tại trung tâm hội nghị Daejeon Convention Center II, quy tụ 11 đội tuyển đến từ các khu vực hàng đầu. Thể thức của MSI 2026 sẽ giống năm ngoái, với những thay đổi nằm ở Vòng Play-Ins. Vòng Play-Ins sẽ diễn ra theo thể thức chia Bảng Đấu Nhánh Thắng - Nhánh Thua gồm 4 đội để chọn ra đội duy nhất tiến vào Vòng Bracket.

Trong khi đó, 7 đội tuyển khởi đầu thẳng từ Vòng Bracket (bỏ qua Vòng Play-Ins) là các đội Hạt Giống S ố 1 của mỗi khu vực, cũng như đội Hạt giống số 2 từ khu vực có 2 hạt giống và có thứ hạng cao nhất tại First Stand.

Trận Chung kết tổng của CKTG 2026 sẽ được diễn ra tại Barclays Center, Brooklyn, New York ẢNH: RiotGames

Ở cấp độ cao nhất, CKTG 2026 sẽ quay trở lại Bắc Mỹ, thể thức của CKTG 2026 sẽ khá giống với CKTG 2025. Những thay đổi là thể thức Vòng Play-Ins và việc phân bổ hạt giống giữa các khu vực. 18 đội sẽ giành quyền tham dự là:

3 đội từ mỗi khu vực LCK, LCS, LCP, LEC và LPL (tổng cộng 15 đội)

1 đội từ CBLOL

Nhà Vô Địch MSI (Đội tuyển này phải lọt vào Vòng Playoffs tại giải đấu quốc nội của họ để giữ được suất vé mời)

MSI (Đội tuyển này phải lọt vào Vòng Playoffs tại giải đấu quốc nội của họ để giữ được suất vé mời) 1 đội bổ sung từ khu vực xếp thứ 2 tại MSI

Do một số khó khăn về hậu cần, Riot Games quyết định điều chỉnh kế hoạch tổ chức vòng Play-Ins của CKTG 2026. Theo đó, giai đoạn này sẽ diễn ra trong 3 ngày tại Riot Games Arena, trước khi các đội tuyển di chuyển đến bang Texas để tiếp tục thi đấu các vòng còn lại.

Phần lớn các trận đấu của giải sẽ được tổ chức tại Credit Union of Texas Event Center, nằm ở thành phố Allen, khu vực phía bắc Dallas. Đây là địa điểm có sức chứa lớn, từng được sử dụng cho nhiều sự kiện thể thao và giải trí, đáp ứng tốt nhu cầu theo dõi trực tiếp của đông đảo người hâm mộ. Việc lựa chọn địa điểm này cũng được đánh giá giúp thuận tiện hơn cho khán giả tại khu vực Bắc Mỹ di chuyển và tham dự.

Trong khi đó, trận chung kết sẽ được tổ chức tại Barclays Center, thuộc khu vực Brooklyn. Đây là một trong những nhà thi đấu biểu tượng tại Mỹ, thường xuyên đăng cai các sự kiện thể thao và giải trí quy mô lớn.