Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Game

Người hâm mộ phản ứng vì giá vé xem DRX Homefront tại Hà Nội

Tuấn Anh
Tuấn Anh
09/03/2026 18:54 GMT+7

Với mức giá thấp nhất lên tới 1,5 triệu đồng cho một ngày và 6,5 triệu đồng cho gói hai ngày, nhiều người hâm mộ cho rằng vé của sự kiện DRX Homefront đang ở mức khá cao, khiến không ít khán giả bắt đầu “quay xe”.

Theo thông tin trước đó, sự kiện LCK Team Roadshow: DRX Homefront do DRX tổ chức sẽ có sự góp mặt của hai đội khách mời là Gen.G và Hanwha Life Esports (HLE). Đây được kỳ vọng là một trong những sự kiện esports đáng chú ý nhất tại Việt Nam trong năm 2026 khi nhiều đội tuyển LCK cùng xuất hiện trong một giải đấu quy mô lớn với người hâm mộ.

Tuy nhiên, bảng giá vé nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Theo đó, mức giá thấp nhất để tham dự sự kiện là 1,5 triệu đồng, trong khi các gói vé cao cấp có thể lên tới 6,5 triệu đồng. Với nhiều người hâm mộ, đây là con số khá cao nếu so với mặt bằng chung của các sự kiện esports từng được tổ chức tại Việt Nam.

Đáng chú ý, khi so sánh với các sự kiện fan meeting từng được tổ chức trước đó tại Việt Nam, nhiều người hâm mộ cho rằng mức giá lần này có sự chênh lệch khá lớn. Cụ thể, ở sự kiện của T1, hạng vé phổ thông chỉ dao động khoảng 500.000 đến 900.000 đồng. Trong khi đó, fan meeting của HLE thậm chí có mức giá dễ tiếp cận hơn, với vé thấp nhất 100.000 đồng và cao nhất 400.000 đồng.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Ban tổ chức công bố giá vé và các điều khoản tại sự kiện DRX Homefront

ẢNH: Fanpage DRX

Không chỉ dừng lại ở giá vé, một điều khoản từ ban tổ chức cũng khiến cộng đồng phản ứng mạnh mẽ. Cụ thể, quy định cho phép ban tổ chức có quyền thay đổi các điều khoản hoặc nội dung chương trình mà không cần thông báo trước đã vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích, khi người tham dự phải bỏ ra số tiền không nhỏ để mua vé.

Không những vậy trên các diễn đàn và mạng xã hội, không ít người hâm mộ từ các tỉnh thành khác cho biết họ đã nhanh chóng “pass” lại vé máy bay từng đặt trước để ra Hà Nội tham dự sự kiện, sau khi cân nhắc tổng chi phí cho chuyến đi.

Dù vậy, với sự góp mặt của các đội tuyển lớn đến từ LCK, sự kiện DRX Homefront vẫn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng esports Việt Nam. 

Tin liên quan

Hanwha Life Esports sẽ có mặt tại Hà Nội cùng GEN.G và DRX

Hanwha Life Esports sẽ có mặt tại Hà Nội cùng GEN.G và DRX

Cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam tiếp tục đón nhận tin vui khi Hanwha Life Esports xác nhận sẽ có mặt tại Hà Nội trong sự kiện sắp tới, cùng với Gen.G và DRX.

Khám phá thêm chủ đề

DRX Homefront GEN.G Hanwha Life Esports ESports Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận