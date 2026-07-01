MTTQ Việt Nam phát động thi thiết kế công trình phòng chống thiên tai

Phát biểu tại lễ phát động, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo cho biết, cuộc thi không chỉ hướng tới các công trình, sản phẩm kiến trúc sáng tạo, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng; hình thành ngân hàng giải pháp về thiết kế công trình, mô hình thích ứng với thiên tai phù hợp điều kiện tự nhiên, văn hóa và trình độ phát triển của từng vùng, miền.

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo phát biểu tại buổi lễ ẢNH: DIỆP HƯƠNG

Ông mong muốn đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, sinh viên, doanh nghiệp và những người yêu kiến trúc trên cả nước tích cực tham gia cuộc thi bằng những ý tưởng mới, thiết kế có giá trị khoa học, tính khả thi cao và giàu tính nhân văn; đồng thời đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp và báo chí tiếp tục đồng hành, lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của cuộc thi.

Cuộc thi tập trung tìm kiếm 4 nhóm sản phẩm chính, gồm: công trình nhà cộng đồng đa năng phòng, chống thiên tai: phục vụ sơ tán dân, kho cứu trợ, sinh hoạt cộng đồng, trạm khí tượng và phòng, chống thiên tai, khu vực tập kết tài sản của bà con khi có thiên tai; công trình dân sinh tránh lũ như cầu vượt lũ, tháp chống lũ, các điểm tránh trú tập trung tại khu vực ngập lụt; công trình nhà ở chống thiên tai cho hộ gia đình; các giải pháp khác (công trình khẩn cấp, vật liệu mới, mô-đun lắp ghép, công nghệ).

Đối tượng tham gia cuộc thi được chia làm 2 nhóm. Nhóm chuyên nghiệp là các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, thủy lợi, nhà quy hoạch hành nghề tại Việt Nam và nước ngoài, các tổ chức tư vấn thiết kế, viện nghiên cứu, trường đại học có chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, quy hoạch, sinh viên ngành thiết kế kiến trúc, xây dựng, quy hoạch.

Nhóm không chuyên gồm học sinh, sinh viên các trường không phải chuyên môn, cộng đồng dân cư, cá nhân có ý tưởng sáng tạo về mô hình thích ứng, phòng chống thiên tai (không yêu cầu chứng chỉ hành nghề), người Việt Nam ở nước ngoài.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi kéo dài từ nay đến hết ngày 31.8. Vòng sơ khảo và chung khảo cuộc thi sẽ lần lượt diễn ra vào các tháng 9 và 10.2026.

Dự kiến, triển lãm các đồ án, phương án tiêu biểu và lễ tổng kết, trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 10.2026 tại Hà Nội.

Ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự thi tại địa chỉ: Hội Kiến trúc sư Việt Nam, số 40 Tăng Bạt Hổ (Hai Bà Trưng, Hà Nội) hoặc Ban Công tác xã hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số 46 Tràng Thi (Hoàn Kiếm, Hà Nội).