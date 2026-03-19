Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần 2

Văn Chung
19/03/2026 16:55 GMT+7

Chiều 19.3, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ phát động "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai" và hội nghị giao ban báo chí quý 1/2026.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thứ XIV của Đảng và các kế hoạch của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương.

Các đại biểu tham dự Lễ phát động "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai, năm 2026 của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

ẢNH: HỮU CHÁNH

Cuộc thi hướng tới mục tiêu xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trên mặt trận tư tưởng, nâng cao "sức đề kháng" cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong xã hội, sự ủng hộ của đông đảo bạn bè quốc tế, bảo vệ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đại hội toàn quốc các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Trần Thắng phát động cuộc thi

ẢNH: CHUNG NGUYỄN

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai năm 2026 với chủ đề "Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới".

Phát biểu phát động cuộc thi, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Trần Thắng nhấn mạnh, cuộc thi diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tiếp tục tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đây là thời điểm then chốt để khẳng định vai trò cầu nối của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc bảo vệ hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Tôi tin tưởng rằng, với dấu ấn và sức lan tỏa của Cuộc thi lần thứ Nhất, năm 2025, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Hai, năm 2026 của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bám sát yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn để tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước cũng như của cơ quan, đơn vị", ông Trần Thắng nói.

Cuộc thi năm nay mở rộng tối đa đối tượng tham gia, bao gồm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, và đặc biệt là sự tham gia của người Việt Nam ở nước ngoài cũng như người nước ngoài quan tâm đến Việt Nam. Các tác phẩm dự thi tập trung vào 5 loại hình: tạp chí (in hoặc điện tử), báo (in hoặc điện tử), phát thanh, truyền hình và video clip.

Năm 2025, cuộc thi đã có 581 bài dự thi và lựa chọn được 20 tác phẩm xuất sắc, 1 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba, 10 giải khuyến khích cấp Đảng bộ; các đoàn thể Trung ương được tuyên dương là 1 trong 20 tập thể xuất sắc toàn quốc và 6 giải cá nhân đạt giải của cuộc thi cấp Trung ương.

Với nền tảng đó, cuộc thi lần thứ hai được kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn về cả số lượng lẫn chất lượng.

Theo kế hoạch, Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 15.6.2026 (tính theo dấu bưu điện). Lễ công bố và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 10.2026.

Tin liên quan

Đổi mới, nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đổi mới, nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 1.10, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư (Đảng ủy Khối) tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư.

Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên thanh niên

Mặt trận phải là hạt nhân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

