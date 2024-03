M.U 'chết đi sống lại', ngược dòng kịch tính trước Liverpool để vào bán kết Cúp FA

Cúp FA chính là hy vọng cuối cùng để M.U có thể đoạt được danh hiệu mùa này. Sau khi bị loại ở Cúp Liên đoàn Anh và Champions League, đội chủ sân Old Trafford không còn cơ hội để tranh đua chức vô địch Ngoại hạng Anh do kém 17 điểm so với đội đầu bảng Arsenal. Thành tích sa sút khiến chiếc ghế của HLV Erik Ten Hag ngày càng lung lay và chức vô địch Cúp FA được xem là cơ hội cho nhà cầm quân người Hà Lan.



Liverpool vuột những lợi thế mà mình tạo ra ở sân Old Trafford AFP

Ngược lại, sau khi đoạt chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh, Liverpool tiếp tục duy trì mục tiêu đoạt cú ăn 4 danh hiệu lịch sử ở mùa này. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Jurgen Klopp đã phải thán phục trước sự quyết tâm của đội chủ nhà Old Trafford.

M.U khởi đầu đầy hưng phấn trước kình địch "không đội trời chung" với bàn mở tỷ số của Scott McTominay ở phút thứ 10. Thế nhưng, đội khách đã lật ngược thế cờ nhờ 2 bàn thắng trong 3 phút cuối hiệp 1 do công của Alexis Mac Allister và Mohamed Salah.

M.U đã có cuộc ngược dòng ngoạn mục AFP

Thế trận cởi mở được duy trì trong hiệp 2 nhưng khi Liverpool tưởng như cầm chắc vé vào tứ kết thì bị gỡ hòa 2-2 ở phút 87. Antony tỏa sáng với bàn thắng buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Đó là bàn thắng thứ 2 của Antony trong 39 trận nhưng nó rất quan trọng trong thời điểm này đối với thầy trò HLV Ten Hag.

Sự kịch tính được đẩy lên cao trào trong 2 hiệp phụ và Liverpool lại trở thành "nạn nhân". Các học trò của HLV Klopp một lần nữa "cầm vàng lại để vàng rơi" sau khi tiền vệ trẻ Harvey Elliott giúp đội khách vượt lên dẫn 3-2 ở phút 105. Thế nhưng, họ lại gục ngã ở những phút cuối của hiệp phụ thứ 2 trước sự kiên cường của M.U.

Amad Diallo trở thành người hùng giúp M.U duy trì hy vọng có danh hiệu mùa này AFP

Cũng như bàn gỡ hòa của Antony, sân Old Trafford lại bùng nổ khi lần lượt Marcus Rashford và Amad Diallo ghi bàn ở phút 112 và 120+1 để giúp M.U hoàn tất cú ngược dòng ngoạn mục với chiến thắng 4-3. Trước đó, Man City (thắng Newcastle 2-0), Chelsea (thắng Leicester 4-2) và Coventry City cũng góp mặt ở bán kết Cúp FA. Lá thăm chia cặp đã mang lại cho M.U đối thủ dễ thở là Coventry City ở bán kết, còn Man City đụng độ Chelsea.