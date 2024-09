M.U - Liverpool: Trận đấu 'thương hiệu lớn' đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh

K HÁC BIỆT LỚN NGAY TỪ ĐẦU

Liverpool toàn thắng 2 trận đầu tiên, chưa thủng lưới, và đấy hẳn nhiên là "kỳ trăng mật" ngọt ngào của tân HLV Arne Slot. Ai cũng biết, thay chỗ HLV Jurgen Klopp ở Liverpool là công việc rất khó, bởi áp lực nặng nề và dứt khoát ông Slot phải đem về các danh hiệu cụ thể mới được tính là thành công. Nhưng ít ra, Liverpool trong các trận ra mắt của Slot còn có vẻ hay hơn Liverpool trong các trận cuối cùng của Klopp.

Ở thái cực ngược lại, người ta vẫn hay lưu ý "cái hơn" của HLV Erik Ten Hag so với đồng nghiệp Slot là ông hiểu về giải Ngoại hạng Anh nhiều hơn. Nhưng tóm lại, cái hơn mơ hồ ấy đâu có giúp được ông Ten Hag thành công trong khúc dạo đầu của mùa bóng mà ai cũng chờ đợi M.U của ông sẽ cất cánh. Sau khi chật vật thắng Fulham ở vòng khai mạc thì M.U sụp đổ trên sân Brighton.

M.U (trái) - Liverpool luôn là cuộc đụng độ giữa hai “thương hiệu” nổi tiếng nhất bóng đá Anh ẢNH: AFP

Trong khi HLV Slot âm thầm áp đặt thứ bóng đá của chính mình thay vì chạy theo người tiền nhiệm nổi tiếng, giúp Liverpool lấy trọn 6 điểm đầu tiên với cách đá mang dấu ấn riêng của HLV mới, thì M.U vẫn như cũ, bất chấp những loay hoay chỉnh sửa của Ten Hag. Họ phòng thủ như nghiệp dư và tấn công không theo ý đồ rõ rệt nào.

Khác biệt về kết quả dẫn đến khác biệt về tinh thần. Thắng liền 3 trận ra quân, trong đó có cả trận "derby nước Anh", sẽ là thành tích ngoài mong đợi đối với chính giới lãnh đạo Liverpool, trong hoàn cảnh ông Slot chỉ vừa bắt tay vào việc. Không ai bắt Slot phải đạt thành tích như vậy. Nhưng trước mắt, ông có thể thành công như vậy. Nói cách khác, Slot đang ở vào hoàn cảnh chỉ được chứ chẳng mất gì trước trận đấu lớn đầu tiên. Ngược lại, kể cả khi thắng Liverpool thì M.U của Ten Hag vẫn chưa hứa hẹn được điều lớn lao gì, trong khi thất bại ngay trên sân nhà thì quá bẽ mặt. Không khó kết luận: đội nào đang có tâm lý thoải mái hơn.

K HÁN GIẢ COI CHỪNG… THẤT VỌNG

Trước cuộc thư hùng quá quan trọng và thật sự khó khăn này, khả năng cao là M.U sẽ ưu tiên… đỗ xe buýt. Trên thực tế, M.U cũng thường xuyên làm như vậy mỗi khi gặp Liverpool "heavy metal" của Klopp trong nhiều năm nay. Có trận, M.U tử thủ đến mức Liverpool bắn phá cầu môn những 33 lần, mà tỷ số cuối cùng vẫn là 0-0. Khi mạo hiểm "đá sòng phẳng", M.U thường thua đậm.

Như đã nêu, Liverpool của Slot đã có khác biệt so với thời Klopp. Một trong những khác biệt đáng lưu ý chính là lối chơi từ tốn: giữ bóng nhiều, chuyền chính xác nhưng nhẹ nhàng, thận trọng hơn. Càng không có lý do gì để họ phải tấn công dữ dội khi làm khách trên sân Old Trafford. Trận đấu lớn của "Super Sunday" ở giải Ngoại hạng kỳ này có thể sẽ gây thất vọng cho những ai thích xem thứ bóng đá ào ạt, tốc độ chóng mặt và bàn thắng liên tục xuất hiện. Bóng đá Anh luôn đậm nét giải trí, nhưng đây lại là lúc cả Slot lẫn Ten Hag đều thiên về "làm việc" hơn là trình diễn, cống hiến.

Dù đã suy sụp đến những cột mốc lịch sử, M.U tóm lại vẫn cứ là đội bóng lớn. Mùa trước, họ hòa Liverpool trong cả hai lượt ở giải Ngoại hạng và thắng Liverpool trên đường đoạt Cúp FA. Nói cách khác, có kém đến mấy về chiến thuật, chiến lược, phong độ, tinh thần…, thì một đội bóng lớn như M.U vẫn không bao giờ thua các đối thủ hàng đầu về đẳng cấp. Chỉ có thể nói: M.U - Liverpool vẫn cứ là cuộc đụng độ giữa hai "thương hiệu" nổi tiếng nhất trong làng bóng Anh, với mọi kết quả đều có thể xuất hiện. Riêng trận này dễ hòa, dù trên lý thuyết thì hòa là kết quả có xác suất thấp nhất giữa hai đội bóng ngang nhau.