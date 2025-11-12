MU Lục Địa VNG ra mắt class thứ 7 – Grow Lancer

Ngay từ sáng sớm, cộng đồng Mutizen đã bàn tán rần rần trên khắp các nền tảng xã hội. Ai cũng ngóng chờ để được tạo nhân vật Grow Lancer cho hành trình chinh phục lục địa MU huyền bí. Đây có lẽ là một trong những lớp nhân vật khá hot, bởi ngoại hình mạnh mẽ nhưng cũng đầy quyến rũ. Khác với sự mềm mại của Elf, Grow Lancer sở hữu một phong thái hiên ngang, uy nghiêm, đại diện cho lớp chiến binh hiện đại và quyết liệt.

Grow Lancer chính thức ra mắt vào 11.11.2025 Ảnh: CTV

Theo thông tin từ VNGGames, chuỗi Event chuyển hệ Class mới Grow Lancer sẽ khởi động từ ngày 11 - 15.11.2025. Để có thể tạo Grow Lancer, bạn có thể chọn vào các cụm máy chủ mới nhất, server 263 hoặc các server khác được ra mắt từ ngày 11.11 trở đi. Đối với các máy chủ đã được mở từ 8 ngày trở lên, khi đạt cấp 200 bạn có thể tiến hành chuyển class sang Grow Lancer. Để giúp game thủ dễ dàng hơn trong việc trải nghiệm nhân vật mới, bản cập nhật tháng 11 cũng sẽ có thêm 3 hoạt động gồm: quà thăng bậc Grow Lancer, quà bộ trang bị Grow Lancer, quà chuyển trang bị Grow Lancer.

Trong đó, MU Lục Địa VNG sẽ mở bán các gói chuyển hệ Class mới và gói chuyển cánh, mở rộng ô chứa đồ. Game cũng có thêm các bộ trang bị Grow Lancer với thuộc tính chuẩn có sẵn từ bậc 6 - bậc 13 tùy theo số ngày mở server (từ 8 - 240 ngày trở lên).

Theo đánh giá từ game thủ, Grow Lancer là class đầu tiên trong MU Lục Địa VNG được phát triển theo hai hướng sức mạnh độc lập. Ở hướng Trừng Phạt (STR), Grow Lancer trở thành nỗi ám ảnh cận chiến nhờ sát thương vật lý vượt trội và các kỹ năng áp sát nhanh, mở ra thế trận tấn công chủ động. Ngược lại, hướng Kích Nộ (AGI) giúp cô gia tăng tốc độ, né tránh và khả năng debuff - lợi thế lớn trong các trận đấu chiến thuật yêu cầu di chuyển linh hoạt, hỗ trợ đồng đội.

Khả năng gây tới 3 lần sát thương chỉ trong 1 đòn đánh của Grow Lancer trong MU Lục Địa VNG thực sự ấn tượng Ảnh: CTV

Hệ thống kỹ năng của Grow Lancer cũng là điểm đáng chú ý khi thể hiện sự cân bằng giữa công và thủ, với bộ chiêu thức gây sát thương diện rộng với tốc độ cao, tăng cường khả năng sống sót trong các pha giao tranh kéo dài, hỗ trợ mạnh về tốc độ và hiệu ứng. Nhờ đó, nhân vật này dễ dàng tạo nên chuỗi combo linh hoạt, tối ưu sức mạnh trong nhiều tình huống đối đầu từ PvP đến săn Boss.

Sự ra mắt của Grow Lancer không chỉ mang ý nghĩa “làm mới” lục địa MU, mà còn một lần nữa chứng minh sức hút không suy giảm của IP thương hiệu đã đi cùng game thủ Việt suốt nhiều thập kỷ.



