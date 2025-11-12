Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Game

MU Lục Địa VNG ra mắt class thứ 7 – Grow Lancer

Tuấn Anh
Tuấn Anh
12/11/2025 09:42 GMT+7

Ngày 11.11, MU Lục Địa VNG chính thức ra trình làng class thứ 7 – Grow Lancer. Nữ chiến binh mới này đang được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc “lột xác” về meta, khi kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh, độ cơ động và khả năng chống chịu.

Ngay từ sáng sớm, cộng đồng Mutizen đã bàn tán rần rần trên khắp các nền tảng xã hội. Ai cũng ngóng chờ để được tạo nhân vật Grow Lancer cho hành trình chinh phục lục địa MU huyền bí. Đây có lẽ là một trong những lớp nhân vật khá hot, bởi ngoại hình mạnh mẽ nhưng cũng đầy quyến rũ. Khác với sự mềm mại của Elf, Grow Lancer sở hữu một phong thái hiên ngang, uy nghiêm, đại diện cho lớp chiến binh hiện đại và quyết liệt. 

MU Lục Địa VNG ra mắt class thứ 7 – Grow Lancer- Ảnh 1.

Grow Lancer chính thức ra mắt vào 11.11.2025

Ảnh: CTV

Theo thông tin từ VNGGames, chuỗi Event chuyển hệ Class mới Grow Lancer sẽ khởi động từ ngày 11 - 15.11.2025. Để có thể tạo Grow Lancer, bạn có thể chọn vào các cụm máy chủ mới nhất, server 263 hoặc các server khác được ra mắt từ ngày 11.11 trở đi. Đối với các máy chủ đã được mở từ 8 ngày trở lên, khi đạt cấp 200 bạn có thể tiến hành chuyển class sang Grow Lancer. Để giúp game thủ dễ dàng hơn trong việc trải nghiệm nhân vật mới, bản cập nhật tháng 11 cũng sẽ có thêm 3 hoạt động gồm: quà thăng bậc Grow Lancer, quà bộ trang bị Grow Lancer, quà chuyển trang bị Grow Lancer.

Trong đó, MU Lục Địa VNG sẽ mở bán các gói chuyển hệ Class mới và gói chuyển cánh, mở rộng ô chứa đồ. Game cũng có thêm các bộ trang bị Grow Lancer với thuộc tính chuẩn có sẵn từ bậc 6 - bậc 13 tùy theo số ngày mở server (từ 8 - 240 ngày trở lên).

Theo đánh giá từ game thủ, Grow Lancer là class đầu tiên trong MU Lục Địa VNG được phát triển theo hai hướng sức mạnh độc lập. Ở hướng Trừng Phạt (STR), Grow Lancer trở thành nỗi ám ảnh cận chiến nhờ sát thương vật lý vượt trội và các kỹ năng áp sát nhanh, mở ra thế trận tấn công chủ động. Ngược lại, hướng Kích Nộ (AGI) giúp cô gia tăng tốc độ, né tránh và khả năng debuff - lợi thế lớn trong các trận đấu chiến thuật yêu cầu di chuyển linh hoạt, hỗ trợ đồng đội.

MU Lục Địa VNG ra mắt class thứ 7 – Grow Lancer- Ảnh 2.

Khả năng gây tới 3 lần sát thương chỉ trong 1 đòn đánh của Grow Lancer trong MU Lục Địa VNG thực sự ấn tượng

Ảnh: CTV

Hệ thống kỹ năng của Grow Lancer cũng là điểm đáng chú ý khi thể hiện sự cân bằng giữa công và thủ, với bộ chiêu thức gây sát thương diện rộng với tốc độ cao, tăng cường khả năng sống sót trong các pha giao tranh kéo dài, hỗ trợ mạnh về tốc độ và hiệu ứng. Nhờ đó, nhân vật này dễ dàng tạo nên chuỗi combo linh hoạt, tối ưu sức mạnh trong nhiều tình huống đối đầu từ PvP đến săn Boss.

Sự ra mắt của Grow Lancer không chỉ mang ý nghĩa “làm mới” lục địa MU, mà còn một lần nữa chứng minh sức hút không suy giảm của IP thương hiệu đã đi cùng game thủ Việt suốt nhiều thập kỷ. 


Tin liên quan

Chơi MU Lục Địa VNG cơ hội nhận quà tặng trị giá hàng trăm triệu đồng

Chơi MU Lục Địa VNG cơ hội nhận quà tặng trị giá hàng trăm triệu đồng

Bắt đầu từ ngày 3.4 khi tham gia vào thế giới MU Lục Địa VNG, game thủ sẽ nhận được vô vàn code giá trị, cùng cơ hội sở hữu loạt quà tặng hấp dẫn, như xe Moto Triumph Speed 400, iPhone 16 Pro Max 256GB, Laptop MSI Katana 15,...

Khám phá thêm chủ đề

MC lục địa MU LỤC ĐỊA VNG Grow Lancer VNGGames
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận