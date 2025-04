M.U mang 'hàng khủng' đấu đội Các ngôi sao Đông Nam Á của HLV Kim Sang-sik

M.U quay lại Đông Nam Á sau 3 năm

Lần gần nhất Manchester United (M.U) du đấu ở một nước Đông Nam Á là vào tháng 7.2022. Một trận derby nước Anh giữa M.U và Liverpool diễn ra trên sân Rajamangala của thủ đô Bangkok (Thái Lan). Rất nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới của cả hai đội bóng xuất hiện ở trận đấu này, tuy nhiên cầu thủ được chờ đợi nhất là Cristiano Ronaldo bên phía M.U lại vắng mặt, khiến niềm vui của người hâm mộ chưa trọn vẹn.

Bruno Fernandes (trái) là cầu thủ đắt giá nhất của M.U lúc này ẢNH: REUTERS

Trong lần trở lại Đông Nam Á này, M.U sẽ đến Malaysia với đội hình gồm những ngôi sao sáng nhất của họ. Giám đốc các chuyến du đấu của M.U Christoffer Komen mới đây chia sẻ: "Các bạn có thể tin tưởng sẽ được chứng kiến các ngôi sao hàng đầu. Dẫn dắt đội bóng sẽ là thủ quân Bruno Fernandes. Alejandro Garnacho, Casemiro cũng góp mặt và hy vọng Amad Diallo sẽ kịp bình phục chấn thương. Chúng tôi sẽ mang đến một màn trình diễn hết mình". Nhà tài trợ Paul Kam, chủ Công ty ProEvents - đơn vị tổ chức chuyến du đấu của M.U - cũng tiết lộ có một điều khoản được đưa ra để đảm bảo "quỷ đỏ thành Manchester" sẽ mang theo những cầu thủ tên tuổi của họ. Chia sẻ với truyền thông, ông Paul Kam cho biết: "Có một hợp đồng giữa CLB và tôi, trong đó có những điều khoản và biện pháp để 2 bên bảo vệ lợi ích của nhau".

Ở thời điểm hiện tại, đội hình của M.U đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh có tổng giá trị khoảng 700 triệu euro, theo định giá của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt. Những cái tên được định giá cao nhất của đội chủ sân Old Trafford vào lúc này là Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Leny Yoro, với cùng 55 triệu euro. Tiếp đó, Manuel Ugarte được định giá 50 triệu euro, Lisandro Martinez, Ramus Hojlund, Alejandro Garnacho 45 triệu euro, Matthijs de Ligt, Amad Diallo 40 triệu euro...

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển ASEAN All Stars cho HLV trưởng đội tuyển VN Kim Sang-sik. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để HLV Kim Sang-sik và các ngôi sao của bóng đá Đông Nam Á có dịp thi đấu cọ xát, trải nghiệm thực tế với một trong những CLB bóng giàu truyền thống và thành tích bậc nhất thế giới. Đội ASEAN All Stars sẽ gồm các cầu thủ xuất sắc được tuyển chọn từ 12 liên đoàn thành viên của AFF (11 nước thuộc khu vực Đông Nam Á và Úc). Những cầu thủ xuất sắc của đội tuyển VN như Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức... sẽ có cơ hội đối đầu với các ngôi sao của CLB đến từ xứ sở sương mù. Trong khi đó, đội tuyển Úc có thể sẽ đóng góp nhiều cái tên cho đội ASEAN All Stars, khi bóng đá xứ sở chuột túi từng không ít lần tranh tài tại giải đấu lớn nhất thế giới World Cup.