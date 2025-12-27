Mua 1 kg bạc, lãi gần 30 triệu đồng sau hơn 2 tháng

Mỗi người chỉ được mua tối đa 2 kg bạc/ngày

Vốn quan tâm tới vàng, bất động sản hơn, nhưng gần đây, khi giá bạc lên cơn sốt, chị Nguyễn Thúy Hoa (tên nhân vật đã thay đổi, trú P.Phú Diễn, Hà Nội) cũng thử đầu tư. Ngày 2.10, chị Hoa đặt mua 1 kg bạc của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, giá chốt tại thời điểm đó là 49,76 triệu đồng, hạn giao hàng ngày 22.1.2026.

Dự báo, từ nay tới đầu năm sau, giá bạc còn tiếp tục tăng ẢNH: ĐAN THANH

"Từ lúc tôi mua tới giờ, giá bạc tăng phi mã. Ngày hôm nay (27.12), giá thu mua bạc của Phú Quý đã là 79,54 triệu đồng/kg. Như vậy, tôi lãi gần 30 triệu đồng, dù bạc chưa về tay. Tôi đã đặt thêm khoảng 3 kg, với lịch hẹn giao hàng tháng 3.2026", chị Hoa chia sẻ.

Có trong tay khoảng 160 triệu đồng dư dả để dành tiết kiệm, chị Phạm Thị Oanh (trú P.Ba Đình, Hà Nội) quyết định sẽ mua 2 kg bạc thay vì 1 lượng vàng. Chiều 27.12, chị Oanh đặt hàng qua trang fanpage chính thức của Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý nhưng nhận được hồi âm đã chốt hết số lượng đơn trong ngày, phải tới thứ 2 tuần sau mới tiếp tục nhận đơn.

"Sang đầu tuần, giá có thể sẽ biến động, nhưng tôi xác định sẽ chờ và vào đặt hàng ngay từ đầu giờ sáng để tránh lỡ việc", chị Oanh nói.

Từ ngày 1.1 - 25.12, giá bạc thỏi Phú Quý đã tăng 157,51%. Ngày 27.12, giá bạc thỏi được doanh nghiệp này niêm yết mua vào 2,98 triệu đồng/lượng và bán ra 3,07 triệu đồng/lượng; loại 1 kg có giá mua vào 79,54 triệu đồng và bán ra 81,99 triệu đồng.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý cho biết, hiện doanh nghiệp đã nhận các đơn giao bạc tới tháng 3.2026. Do năng lực sản xuất chưa đáp ứng đủ nhu cầu thị trường, mỗi ngày, Phú Quý chỉ nhận lượng đơn bạc nhất định.

"Hôm nay, chỉ 8 giờ 30 là chúng tôi không nhận thêm đơn trên toàn hệ thống, cả online lẫn trực tiếp tại cửa hàng. Mua trực tiếp tại cửa hàng, khách hàng phải xếp số chờ tới lượt, số lượng phát ra trong ngày khoảng 200. Dù mua trực tiếp hay online, mỗi khách hàng bị giới hạn chỉ được mua tối đa 2 kg/ngày", vị này cho biết.

Giá bạc có thể vượt 100 triệu đồng/kg?

Dẫn việc gần đây, nhiều tổ chức ngân hàng, tài chính lớn trên thế giới đều dự báo tương lai gần, giá bạc có thể lên khoảng 100 USD/ounce, chuyên gia vàng Trần Duy Phương dự báo, trong quý 2/2026, giá bạc trong nước có thể lên khoảng hơn 100 triệu đồng/kg.

Bạc là kênh đầu tư rất đáng chú ý trong bối cảnh vàng khan hiếm và giá tăng nhanh ẢNH: ĐAN THANH

Theo ông Phương, bạc là kênh đầu tư rất đáng chú ý trong bối cảnh vàng khan hiếm và giá tăng nhanh. Hiện nay, trên thế giới, việc giao dịch bằng bạc đang thịnh hành. Bạc được một số ngân hàng T.Ư tích trữ.

Không giống như các tài sản dưới dạng giấy tờ, kỹ thuật số, bạc là tài sản thật, tài sản vật lý có thể cầm, nắm, tích trữ, giao dịch, mang tới bất cứ nơi nào, kể cả quốc gia khác. Tháng 11 vừa qua, Mỹ đã đưa bạc vào danh sách khoáng sản quan trọng.

"Giá bạc thường biến động song song với giá vàng. Mức tăng giá của bạc không thua vàng, trong khi số vốn bỏ ra chỉ bằng khoảng 2% so với đầu tư vàng. Nếu như 1 lượng vàng 4 số 9 hiện nay (vàng nhẫn) có giá khoảng hơn 150 triệu đồng thì 1 lượng bạc chỉ khoảng hơn 3 triệu đồng. Như vậy, chỉ cần dư dả vài triệu đồng đã có thể bắt đầu tích trữ bạc", ông Phương phân tích.

Trong 3 năm gần đây, đầu tư bạc trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Một số đơn vị như Sacombank, Phú Quý, Ancarat, Golden Fun… đã tham gia thị trường bạc, cung ứng sản phẩm đầu tư.

Vị chuyên gia lưu ý, nếu "xuống tiền" mua bạc thì nên chọn thương hiệu uy tín. Bởi so về tính thanh khoản, bạc không có tính thanh khoản cao như vàng, mua ở tiệm nào thường phải bán đúng ở tiệm đó.

Theo chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, xác định đầu tư vào bạc, nhà đầu tư cũng nên lưu ý tới yếu tố khác như có thể gặp rủi ro về chất lượng, bảo quản. Bạc dễ bị ô xy hóa, dẫn đến giảm giá trị nếu không được bảo quản đúng cách. Việc xác định chất lượng bạc có thể gặp khó khăn, đặc biệt khi thị trường thiếu các tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng.

Cạnh đó, giá bạc thường biến động mạnh hơn so với vàng, nếu không quản trị rủi ro hiệu quả, nhà đầu tư cũng có thể bị thua lỗ lớn.