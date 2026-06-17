Mua 3 tờ vé số trên đường tới công ty, trúng độc đắc xổ số miền Nam

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết đã đổi thưởng 13 tờ vé số trúng độc đắc cùng các tờ vé số trúng an ủi. Cụ thể, 13 tờ có dãy số 290235 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 6 trúng độc đắc trị giá 26 tỉ đồng (chưa trừ thuế), các tờ có dãy số 390235, 090235 cũng thuộc đài này trúng an ủi mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Những tờ vé trúng số thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 6 ẢNH: NVCC

"13 tờ vé số trúng độc đắc của nhiều khách khác nhau, người trúng nhiều nhất là 3 tờ. Người này làm công nhân, trên đường tới công ty ghé mua 3 tờ vé số không ngờ trúng độc đắc. Mọi người đến đổi thưởng ở các khung giờ khác nhau, có người nhận tiền mặt, có người nhận qua hình thức chuyển khoản", chị Hà Tô Phương Lan chia sẻ.

Trong khi đó, anh Lê Du, đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 285122 thuộc xổ số TP.HCM ngày 15 tháng 6 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn (Vĩnh Long) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 16 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam, tổng trị giá 32 tỉ đồng (chưa tính thuế).

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn là 621690 mở thưởng xổ số Đà Lạt ngày 14 tháng 6. Đại lý cho biết đã tới tận nhà của khách để đổi thưởng toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt.