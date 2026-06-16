Người đàn ông trúng 32 tỉ xổ số miền Nam, lãnh tiền mặt… 'xem nhiều cỡ nào'

Câu chuyện được đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn (Vĩnh Long) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 16 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam, tổng trị giá 32 tỉ đồng (chưa tính thuế).

Đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn (Vĩnh Long) đã đổi thưởng 16 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam, tổng trị giá 32 tỉ đồng (chưa tính thuế) cho một khách ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn là 621690 mở thưởng xổ số Đà Lạt ngày 15 tháng 6. Đại lý cho biết đã tới tận nhà của khách để đổi thưởng toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt.

"Khách trúng số là đàn ông, gần 70 tuổi. Khách quyết định nhận hàng chục tỉ đồng tiền trúng số bằng tiền mặt để xem nhiều thế nào, rồi sau đó mới quyết định dùng cho việc gì", đại lý tiết lộ.

Hình ảnh những tờ vé trúng độc đắc được dân mạng chia sẻ, gửi lời chúc mừng tới chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng được gặp may như vậy.

Trước đó, đại lý vé số Vô Tiếp ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết đã đổi thưởng cho khách có 2 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 715384 thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 6 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn là người đàn ông cũng ở Tây Ninh, nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng sau khi có kết quả xổ số ngày 13 tháng 6. Người này mua 2 tờ vé số vào ngày mở cửa mả bà nội của vợ không ngờ trúng độc đắc. Họ nhờ chúng tôi đổi thưởng sau khi công việc của bà đã xong xuôi, nhận tiền qua hình thức chuyển khoản. Vì người thân mới mất nên họ nhận thưởng lặng lẽ, không ăn mừng rầm rộ", đại lý vé số Vô Tiếp cho hay.