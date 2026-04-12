Thời sự

Mua 50 can xăng chở đến biên giới để vận chuyển qua Lào bằng xe máy

Thanh Lộc
12/04/2026 10:45 GMT+7

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ một ô tô chở 50 can xăng được mua từ cửa hàng xăng dầu ở Việt Nam để vận chuyển sang Lào.

Sáng nay 12.4, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phát hiện và bắt giữ một ô tô có hành vi vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới.

50 can xăng loại 30 lít được vận chuyển đến biên giới để xé lẻ chở sang Lào

Trước đó, vào lúc 22 giờ tối 11.4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện ô tô biển số 74D-007.23 do tài xế Nguyễn Thanh Lương (56 tuổi, trú xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) có hành vi vận chuyển nhiều can loại 30 lít, bên trong chứa xăng, di chuyển từ xã Khe Sanh lên khu vực biên giới tại xã Lao Bảo.

Tài xế Lương cùng số tang vật bị thu giữ

Qua kiểm tra, khám xét phương tiện, lực lượng công an phát hiện trên xe chở 50 can loại 30 lít có chứa xăng. 

Tài xế Lương khai nhận số xăng này được mua từ một cây xăng dầu ở xã Khe Sanh và đang chở đến khu vực sát biên giới thuộc xã Lao Bảo để xé lẻ, vận chuyển nhiều lần sang Lào bằng xe máy. 

Hiện tại, toàn bộ số tang vật đã bị thu giữ, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Chặn xe đầu kéo biển số Lào chở trái phép 400 lít dầu diesel qua biên giới

Lực lượng hải quan tỉnh Quảng Trị vừa kịp thời ngăn chặn một xe đầu kéo biển số Lào vận chuyển trái phép 400 lít dầu diesel qua biên giới theo đường Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

