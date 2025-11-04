Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Mùa ảm đạm của phim kinh dị

Thạch Anh
Thạch Anh
04/11/2025 07:45 GMT+7

Dịp Halloween 2025, nhiều phim kinh dị của điện ảnh nước nhà lẫn tác phẩm ngoại đổ bộ phòng vé Việt, trong đó phải kể đến Cải mả của đạo diễn Thắng Vũ; Nhà ma xó của đạo diễn Trương Dũng; Good boy: Chó cưng đừng sợ; Mục sư, thầy đồng và con quỷ âm trì; Tee yod 3: Quỷ ăn tạng…

Dù ổn định về số lượng, song doanh thu của các phim kinh dị mùa này không quá nổi bật. Cụ thể, phim Cải mả tuy dẫn đầu phòng vé Việt trong 3 ngày cuối tuần song chỉ dừng ở mức 8,5 tỉ đồng, giúp nâng tổng doanh thu của phim lên 11,9 tỉ đồng (tính đến trưa 3.11). Theo Box Office Vietnam, dù đứng đầu nhưng phim vấp phải tranh cãi với nhiều đánh giá 1 sao trên các nền tảng đặt vé.

Mùa ảm đạm của phim kinh dị việt nam trong Dịp Halloween 2025 - Ảnh 1.

Cải mả dù dẫn đầu phòng vé nhưng cũng vấp những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội

Nguồn: NSX

Nhà ma xó xếp thứ 4 về doanh thu cuối tuần với 1,7 tỉ đồng. Phim của đạo diễn Trương Dũng vướng nhiều ý kiến trái chiều khi có nhiều câu thoại tục tĩu, gây khó chịu cho người xem. Trong khi đó, Tee yod 3: Quỷ ăn tạng sau cơn sốt những ngày đầu ra rạp, doanh thu ở thời điểm hiện tại có phần chững lại, chỉ ở mức 817 triệu đồng; còn Mục sư, thầy đồng và con quỷ âm trì thu về 862 tỉ đồng. Phim Good boy: Chó cưng đừng sợ doanh thu ảm đạm với 164 triệu đồng trong 3 ngày cuối tuần.

Mọi năm, phim kinh dị luôn là lựa chọn của nhiều khán giả mùa Halloween. Thậm chí không ít nhà sản xuất lựa chọn thời điểm này để trình làng các dự án thuộc thể loại kinh dị, thu hút người xem ra rạp. Tuy nhiên năm nay, dù số lượng phim đa dạng song doanh thu lại không như kỳ vọng. Ngoài vấn đề về chất lượng, nhiều người cho rằng sau cơn sốt Mưa đỏ, thị trường rạp Việt rơi vào "vùng trũng", kém sôi động. Chưa kể những năm gần đây, việc phim kinh dị ồ ạt ra rạp, trong đó nhiều dự án kém chất lượng khiến khán giả gần như rơi vào cảnh "bội thực", nảy sinh tâm thế dè chừng với các tác phẩm phim kinh dị mới.

"Mặc dù có nhiều phim kinh dị xuất hiện nhưng không có dự án đầu tư truyền thông, quảng bá hay tên tuổi đạo diễn, diễn viên nổi bật hẳn lên để thu hút khán giả ra rạp. Lý do khách quan thứ hai là thời tiết trong giai đoạn cuối tuần vừa rồi không quá thuận lợi để ra rạp xem phim, điều đó phần nào ảnh hưởng đến doanh số", ông Nguyễn Khánh Dương, đại diện Box Office Vietnam, nhận định.

