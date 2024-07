Mua bán người vào làm tiếp viên quán karaoke

Ngày 4.7, TAND H.Đồng Phú, tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 9 bị cáo gồm: Phạm Thị Ngọc Dung (46 tuổi) 8 năm 6 tháng tù về tội mua bán người và cưỡng đoạt tài sản; Trần Hữu Đức (25 tuổi) 6 năm tù; Phạm Minh Hòa (21 tuổi, cùng ngụ Bình Phước) 5 năm 6 tháng tù; Trần Văn Sang (20 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) 6 năm tù cùng về tội mua bán người; Nguyễn Huyền Tr. (17 tuổi) 4 năm 6 tháng tù; Phan Vũ Phong (22 tuổi, cùng ngụ Cà Mau) 9 năm tù; Dương Trọng Nghĩa (19 tuổi) 6 năm tù; Nguyễn Thị Minh Th. (17 tuổi, cùng ngụ Đồng Tháp) 4 năm 6 tháng tù và Nguyễn Minh Trí (19 tuổi, ngụ An Giang) 6 năm tù cùng về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, đầu tháng 7.2022, khi biết Phong cần tìm nữ tiếp viên về phục vụ quán karaoke ở Bình Dương, Nghĩa, Trí, Th. và Tr. đã lừa Lê Thị N. A., (sinh ngày 30.7.2006 - chưa đủ 16 tuổi - PV) bán cho Phong với giá 5 triệu đồng rồi lấy tiền tiêu xài cá nhân.



Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm C.T.V

Đến ngày 16.8.2022, do làm việc cho Phong không có tiền, nên N.A không muốn làm nữa, đồng thời lúc này N.A được Sang hứa hẹn về quán karaoke M.Đ (TT.Tân Phú, H.Đồng Phú, Bình Phước) do Dung làm chủ sẽ có nhiều tiền, được nghỉ về thăm gia đình nên N.A đồng ý.

Ngày hôm sau, Sang, Đức (quản lý quán karaoke M.Đ) và Dung mang 24 triệu đồng lên quán của Phong chuộc N.A về làm tiếp viên tại quán karaoke của mình.

Đến ngày 3.10.2022, do quá trình làm việc tại quán karaoke ít khách, lại bị Đức chửi bới nên N.A đã bỏ trốn về Bình Dương. Tuy nhiên, 2 ngày sau N.A bị bắt đưa trở lại quán karaoke M.Đ, sau đó Đức yêu cầu 1 người quen của N.A điện cho mẹ ruột của N.A phải trả 25,5 triệu đồng để chuộc N.A, nếu không sẽ bán đi nơi khác. Trong thời gian chờ gia đình đến chuộc, Dung đã bắt N.A. viết giấy nợ với số tiền 35,5 triệu đồng.

Đến ngày 7.10.2022, do nghi ngờ con gái bị lừa gạt bán vào quán karaoke M.Đ làm tiếp viên nên mẹ N.A đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Khi kiểm tra quán karaoke M.Đ, Công an H.Đồng Phú đã phát hiện N.A có mặt tại quán nên đã đưa thiếu nữ này cùng những người liên quan về cơ quan công an làm việc.

Quá trình điều tra, cả 9 bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.