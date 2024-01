Mưa bàn thắng và tỷ số kỷ lục của đương kim vô địch ở giải U.19

Sau trận đầu ra quân bị chủ nhà PVF cầm chân 1-1, các nhà đương kim vô địch Đông Á Thanh Hóa đã trút giận khi dội một cơn mưa gôn tưng bừng đến 8-0 vào lưới đội Công an Hà Nội. Một chiến thắng thể hiện quyết tâm và ưu thế của đội bóng xứ Thanh do tân HLV Vũ Văn Chung dẫn dắt trước đội bóng trẻ của thủ đô.

8 bàn thắng chia đều cho 7 cầu thủ gồm Nguyễn Văn Nguyên, Nguyễn Ngọc Cường, Trần Quang Vinh, Hoàng Anh Tú, Hà Văn Kiệt, Lê Bá Nam và duy nhất Lê Văn Thuận ghi cú đúp. Chiến thắng này giúp Thanh Hóa vươn lên đầu bảng và tiếp tục cho thấy họ vẫn đủ khả năng lọt vào vòng chung kết và bảo vệ ngôi vương, bất chấp lực lượng mùa này đã vắng mặt bộ ba tiền đạo từng góp công lớn cho chức vô địch năm 2023 là Cầm Bá Thành, Hà Minh Đức và Nguyễn Ngọc Mỹ. Cũng ở bảng B, Hà Tĩnh thắng nhẹ Luxury Hạ Long 1-0 do Nguyễn Quang Lê ghi.



2 đội Đông Á Thanh Hóa và Công an Hà Nội (áo đỏ) Hội CĐV

Trong khi đó đội hình trẻ của PVF-CAND đang tạo ra cuộc đua thú vị tay ba với Thể Công Viettel và Hà Nội. Đội bóng của HLV Nguyễn Xuân Thành sau khi hòa Thể Công Viettel ở lượt trước sau khi dẫn trước đến 3-1 thì lần này đã chiến đấu kiên cường và gặp may giờ chót trước Hà Nội của HLV Phạm Minh Đức. Sau khi để Lê Trí Phong mở tỷ số ở phút 84 thì đến phút bù giờ 90+3, Hoàng Trọng Duy Khang đã ghi bàn thắng quý giá gỡ hòa 1-1. Trận hòa này sẽ khiến cuộc đua tay 3 giữa PVF-CAND, Thể Công Viettel và Hà Nội rất nóng trong những trận đấu tới. Trận còn lại ở bảng A này, Nam Định thắng Trung tâm thể thao Đào Hà 3-0 do Trần Văn Hà, Trần Văn Thành và Tạ Xuân Trường ghi.

PVF-CAND gỡ hòa trước Hà Nội PVF

Tại bảng C, cuộc thư hùng giữa 2 ứng viên nặng ký là Đà Nẵng và SLNA hòa 0-0 khiến cho cuộc đua ở bảng này trở thành cuộc tranh chấp tay tư nóng bỏng vì Quảng Nam và Huế cũng đều rất khát khao giành suất dự vòng chung kết. Đối thủ còn lại trong bảng này là Sông Trà Quảng Ngãi quá yếu khi thua Quảng Nam đến 0-4. Các bàn thắng do Nguyễn Nhật Toàn, Lê Văn Quang Duyệt, Nguyễn Phúc Anh Tuấn, Nguyễn Đức Trường ghi. Trong khi đó do chủ nhà HAGL nghỉ lượt này ở bảng D nên không có bất ngờ nào khi Khánh Hòa thắng đậm Gama Vĩnh Phúc 3-0 do Lê Hòa Thuận, Phạm Huỳnh Minh Đạt và Phan Minh Thành ghi. Còn Bình Định hạ Kon Tum 2-0 với cú đúp của Lê Văn Vinh. Cả 2 đội này đang cùng chạy đua với HAGL để tranh suất nhì bảng này.

Niềm vui của U.19 Khánh Hòa Minh Trần

U.19 Bình Định ghi bàn Minh Trần

Không có bất ngờ nào ở bảng E khi Đắk Lắk thắng Lâm Đồng 2-1 để bám sát Bình Phước trong cuộc đua đến 2 ngôi đầu. 2 bàn thắng của đội bóng đến từ xứ sở cà phê do Hoàng Hữu và Nguyễn Văn Toàn ghi. Còn Tây Ninh cầm chân Phú Yên 1-1 với bàn gỡ hòa ở phút 90+3 của Trịnh Hoàng Kha sau khi Mai Gia Bảo mở tỷ số cho Phú Yên. Đội Tây Ninh đã bị 1 thẻ đỏ của Ngô Văn Siền.

Nóng bỏng nhất là trận đấu trên sân Tân Hưng (Bà Rịa) khi Tp.HCM của HLV Lư Đình Tuấn đã thắng ngược ứng viên mạnh nhất trong bảng F là Becamex Bình Dương đến 4-1. Tô Vũ Sinh mở tỷ số rất sớm cho Bình Dương, nhưng lần lượt Hoàng Lưu Trọng Nhân, Nguyễn Quang Thế và cú đúp của Nguyễn Hoàng Minh Nhật đã giúp đội bóng TP. HCM thắng đậm 4-1. Trận này rất gay cấn với 1 thẻ đỏ cho đội trưởng Nguyễn Ngọc Chiến của Bình Dương và 6 thẻ vàng, trong đó có 5 của TP.HCM. Trận còn lại Long An thắng Đồng Nai 3-0 do cú đúp của Trần Thành Đạt và 1 bàn của Nguyễn Như Ý.

Pha gay cấn ở trận Đồng Tháp (áo vàng) hạ Cần Thơ Khả Hòa

Trận Đồng Tháp thắng Cần Thơ (áo xanh) 2-1 Khả Hòa

Đồng Tháp đã tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ Cần Thơ ở bảng G khi giành chiến thắng 2-1 do Lại Văn Chí Kiệt và Cao Hoàng Hải ghi. Trận này Cần Thơ có 1 thẻ đỏ của Phạm Quang Sáng. Trận còn lại An Giang thắng Vĩnh Long 5-1 do Nguyễn Thái Tiến ghi 3 bàn, Trần Văn Trung và Bùi Hữu Vị ghi.

Trận An Giang (áo xanh) thắng Vĩnh Long 5-1 Khả Hòa

Xếp hạng sau 3 lượt đấu như sau: