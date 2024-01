U.19 Thể Công Viettel suýt bại trận trên sân nhà trước đội hình trẻ của PVF-CAND

U.19 Thể Công Viettel ở lượt đấu trước đã thắng dễ Trung tâm thể thao Đào Hà nên bước vào trận gặp PVF-CAND trong chiều 9.1 vẫn được đánh giá ở cửa trên. Đơn giản vì họ có đội hình có tuổi đời cao hơn, có nhạc trưởng tuyển U.17 Việt Nam Nguyễn Công Phương và những cái tên như Đoàn Thế Phong, Vũ Quốc Anh hay Đặng Thanh Bình. Trong khi đó, PVF-CAND đa số là những gương mặt mới 16, 17 tuổi, chỉ có duy nhất đội trưởng Trịnh Long Vũ là đúng 19 tuổi.

Niềm vui của các cầu thủ PVF-CAND Quỳnh Nga

Thể Công Viettel chật vật mới tìm được trận hòa

Thế nhưng đội bóng trẻ tuổi đời PVF-CAND lại gây sốc khi vượt lên dẫn trước Thể Công Viettel đến 3-1 do Trần Hoàng Khanh, Bùi Duy Đăng và Trịnh Long Vũ ghi. Đội bóng của HLV Đặng Thanh Phương tỏ ra bế tắc khi thi đấu thiếu hẳn mạch lạc và gặp phải sự chống trả kiên cường của hàng thủ đội bóng đến từ Hưng Yên. Phải đến phút 63 Hoàng Công Hậu mới ghi được 1 bàn và phải nhờ đến 20 phút cuối dồn ép liên tục và tận dụng kinh nghiệm còn khá non nớt của đối phương, Thể Công Viettel mới ghi thêm 2 bàn do Nguyễn Hoàng Khanh và Đặng Thanh Bình để gỡ hòa 3-3, giữ lại 1 điểm quý giá.

Trận Hà Nội (áo vàng) thắng Trung tâm Đào Hà Quỳnh Nga

Trận Bà Rịa - Vũng Tàu thắng Đồng Nai Trung Đặng

Các kết quả khác: Bảng A, đội giành hạng ba mùa 2023 Hà Nội ra quân thắng đậm Trung tâm thể thao Đào Hà 8-0. Các bàn thắng do Lê Trí Phong và Dương Đình Nguyên, mỗi người 2 bàn. Các bàn còn lại do Bá Dũng, Gia Bảo, Hữu Hoàng và Xuân Toàn ghi. Bảng B, Công an Hà Nội thắng Luxury Hạ Long 1-0 do Nguyễn Hiền Lương ghi. Trận còn lại chủ nhà PVF thắng Hà Tĩnh 4-0 do Lê Huỳnh Quốc Trung, Nguyễn Lê Phát, Lê Thắng Long, Nguyễn Văn Bách.

Trận LP Bank HAGL (giữa) thắng Bình Định Minh Trần

Trận Bình Dương thắng Long An Trung Đặng

Sông Lam Nghệ An ra quân ở bảng C đã thắng đậm Sông trà Quảng Ngãi đến 7-0 với cú hat-trick của Lê Đình Long Vũ, 2 bàn của Nguyễn Văn Linh và Phùng Văn Nam. Trận còn lại Đà Nẵng đã đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trước chủ nhà Huế sau khi bị gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ. Đội bóng của HLV Huỳnh Quốc Anh phải nhận thẻ đỏ rất sớm từ phút 7 của Nguyễn Ngọc Hoan. Nhưng đội trẻ sông Hàn bất ngờ có bàn thắng dẫn trước do Nguyễn Văn Nam ghi. Phải đến phút 90+5 Bùi Quốc Long mới gỡ hòa 1-1 cho Huế.

Trận An Giang hòa Tiền Giang 2-2 Khả Hòa

Tại bảng D, LP Bank HAGL vượt lên ở bảng D sau khi hạ Bình Định 1-0 do Nguyễn Minh Tâm ghi, còn Khánh Hòa thắng đậm Kon Tum 5-0 do Minh Thành, Tiến Vũ, Minh Đạt, Gia Huy và Minh Khoa ghi. Ở bảng E, Lâm Đồng thắng Tây Ninh 2-0 và Bình Phước cũng vượt qua Đắk Lắk 2-0. Tại bảng F, Bà Rịa - Vũng Tàu lại có chiến thắng thứ 2 trước Đồng Nai 3-2 và Bình Dương thắng Long An 2-1. Tại bảng G, Cần Thơ thắng Vĩnh Long 5-1 và An Giang gỡ hòa ở phút cuối bù giờ (90+3) gỡ 2-2 trước Tiền Giang.