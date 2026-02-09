Mua bán vàng miếng trái phép chính thức bị phạt nặng từ hôm nay

Hôm nay 9.2, Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng chính thức có hiệu lực.

Theo đó, về kinh doanh vàng, một loạt hành vi vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 300 - 400 triệu đồng và có hình thức phạt bổ sung là tịch thu số vàng.

Cụ thể gồm: sản xuất, kinh doanh mua bán vàng miếng nhưng không có giấy phép sản xuất, kinh doanh mua bán vàng miếng; thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật; hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

Từ hôm nay 9.2, nếu cá nhân mua bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên không thanh toán qua tài khoản thanh toán có thể sẽ bị phạt tối đa 20 triệu đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP, một số hành vi vi phạm bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng, gồm: mua bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần; sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần.

Áp dụng phạt cảnh cáo khi mua bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng; sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.

Một điểm mới rất đáng chú ý quy định tại Nghị định 340/2025/NĐ-CP là, nếu không thực hiện thanh toán mua bán vàng qua tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng.

Trước đó, theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (có hiệu lực từ ngày 10.10.2025): việc thanh toán mua bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Như vậy, từ hôm nay, nếu cá nhân mua bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên không thanh toán qua tài khoản thanh toán có thể sẽ bị phạt tối đa 20 triệu đồng.

Luật sư Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, Ủy viên thường trực Hội Tư vấn thuế Việt Nam, đánh giá, quy định về thanh toán này là điểm mới hoàn toàn so với trước, người dân cần đặc biệt lưu ý, tránh bị phạt.

Mua bán vàng miếng ở đâu để yên tâm không bị phạt?

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước chính thức công bố thông tin về giá mua bán vàng miếng tại các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp giấy phép. Điều này đồng nghĩa, khi người dân mua bán vàng miếng tại các đơn vị này sẽ không bị xử phạt.

Giá mua bán vàng miếng tại các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cập nhật công khai trên website chính thức của đơn vị này ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Danh sách các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng kinh doanh vàng miếng được Ngân hàng Nhà nước công bố gồm:

Công ty CP Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công ty CP Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI, Công ty TNHH Mi Hồng, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm, Công ty TNHH Vàng bạc Phúc Thành, Công ty CP Thương mại vàng bạc đá quý Phương Nam, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Công ty CP Vàng bạc đá quý ASEAN, Công ty CP Đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Việt Á (Viet A Bank), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB).