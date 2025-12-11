Mua bán vàng nhiều lần trong ngày, số tiền vượt 20 triệu đồng phải chuyển khoản

Nghị định 232/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 quy định: "Việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải được thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài". NHNN chi nhánh khu vực 2 cho hay việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên không thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng; hoặc thông qua hình thức thanh toán qua các đơn vị thu hộ là không đúng với quy định trên.

Mua bán vàng trên 20 triệu đồng phải thanh toán qua tài khoản ẢNH: NGỌC THẠCH

Bà Trần Thị Ngọc Liên - Phó giám đốc NHNN chi nhánh khu vực 2 cho biết, trong trường hợp khách hàng thực hiện mua vàng nhiều lần trong ngày mà tổng giá trị vượt mức 20 triệu đồng thì số tiền vượt 20 triệu đồng sẽ phải được thanh toán thông qua tài khoản thanh toán của doanh nghiệp và của khách hàng.

Với quy định trên 20 triệu đồng phải chuyển khoản thì với giá vàng hiện nay, khách hàng mua trên 1,3 chỉ vàng đã phải thực hiện phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Trong những ngày qua, giá vàng duy trì ở mức cao nhưng thị trường giao dịch khá èo uột. Đại diện Công ty SJC cho biết, khách hàng bán vàng ít hơn so với mua vào dù giá ở mức cao. Ngày 11.12, sau khi tăng 400.000 đồng vào đầu ngày, giá vàng miếng SJC đã giảm 600.000 đồng mỗi lượng sau đó. Các công ty như SJC, Doji, Bảo Tín Minh Châu mua vào 152,5 triệu đồng, bán ra 154,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 151,5 triệu đồng, bán ra 154,5 triệu đồng… Còn giá vàng nhẫn 4 số 9 biến động tăng giảm trái chiều giữa các đơn vị. Công ty Bảo Tín Minh Châu sau khi tăng mạnh 1 triệu đồng mỗi lượng vào đầu ngày đã giảm 2 lần sau đó với tổng mức 500.000 đồng, giá mua vào còn 151 triệu đồng, bán ra 154 triệu đồng. Trong khi đó, Công ty Phú Quý 2 lần tăng giá tổng cộng 400.000 đồng, mua vào 150,2 triệu đồng, bán ra 153,2 triệu đồng…

Đối với người bán vàng, Quốc hội vừa mới thông qua luật thuế Thu nhập cá nhân sửa đổi bổ sung thêm thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vàng miếng có thuế suất là 0,1% trên giá bán. Luật thuế thu nhập cá nhân được áp dụng từ ngày 1.7.2026.