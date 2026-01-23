Mưa bão, giá rét hoành hành khắp nơi

Nhiều hộ gia đình đã được sơ tán và 16.000 người chịu cảnh mất điện, khi mưa lớn trút xuống gần như toàn bộ bờ biển phía đông thuộc Đảo Bắc của New Zealand, theo Reuters.

Một người dọn tuyết tại TP.Walker, bang Michigan (Mỹ) ngày 19.1 Ảnh: AP

Mưa lớn cũng gây ngập nhà cửa và cơ sở kinh doanh ở thủ đô Athens của Hy Lạp và các khu vực khác của nước này trong ngày 21.1, theo Reuters. Giới chức cho hay một phụ nữ đã thiệt mạng sau khi bị một chiếc xe bị cuốn trôi trong trận lũ quét đâm phải. Ngoài ra, một thành viên lực lượng tuần duyên Hy Lạp thiệt mạng do bị sóng dữ cuốn trôi ở miền nam nước này.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ngày 22.1 cảnh báo tình trạng tuyết rơi dày ở một số khu vực cho đến ngày 25.1, theo Đài NHK. Dự báo lượng tuyết tại vùng Hokuriku sẽ dày lên tới 100 cm trong 24 giờ tính đến 6 giờ ngày 23.1. JMA cũng cảnh báo giao thông có thể bị gián đoạn vì tuyết.

Cũng trong vài ngày tới, cơn bão mùa đông Fern được dự báo sẽ tấn công một khu vực rộng lớn của Mỹ, khiến hơn 175 triệu người đối mặt nguy cơ tuyết rơi dày đặc, mất điện và gián đoạn giao thông, theo AFP. Phạm vi ảnh hưởng của bão Fern được dự báo sẽ trải dài khắp nhiều bang. Các kênh thời tiết dự báo băng giá nghiêm trọng và khả năng tuyết rơi kỷ lục. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ dự báo nhiệt độ cảm nhận do gió lạnh có thể xuống dưới -46 độ C ở vùng đồng bằng phía bắc nước này.