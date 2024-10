Mưa cường suất lớn ở miền Trung kéo dài đến khi nào?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay 21.10 ở khu vực từ Thanh Hóa - Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Ngoài khu vực các tỉnh miền Trung, ở khu vực Nam Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 20.10 - 7 giờ ngày 21.10 có nơi trên 100 mm như: Đông Hiếu (Nghệ An) 205 mm, Sơn Kim (Hà Tĩnh) 129,8 mm, Quảng Phúc (Quảng Bình) 148,4 mm, Phú An (Thừa Thiên - Huế) 139,2 mm, Long Bình (Bình Phước) 106,6 mm, Cần Giờ (TP.HCM) 103 mm…

TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) chìm trong biển nước vào sáng nay ẢNH: NAM THỊNH

Dự báo, từ ngày 21 - 22.10, khu vực từ Thanh Hóa - Phú Yên có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến như sau: từ Thanh Hóa - Quảng Trị và Phú Yên lượng mưa từ 40 - 90 mm, có nơi trên 120 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cường suất lớn (>120 mm/6giờ).

Ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định từ 50 - 120 mm, có nơi trên 180 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cường suất lớn (>150 mm/6giờ).

Ngoài ra, chiều và tối ngày 21.10, ở khu vực Bắc Tây nguyên có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực Nam Tây nguyên và Nam bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cho biết, ngày 23.10, ở khu vực từ Hà Tĩnh - Bình Định có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm. Từ ngày 24.10, khu vực này có mưa và giông rải rác.

Khu vực Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa to đến ngày 24.10; những ngày tiếp theo có mưa rào và giông vài nơi.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.