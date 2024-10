Tin tức thời tiết hôm nay 19.10.2024: Miền Bắc đón gió mùa, Biển Đông sắp đón bão

Tin tức thời tiết hôm nay 19.10.2024, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày mai, nước ta sẽ chịu ảnh hưởng bởi 2 đợt không khí lạnh.

Tin tức thời tiết hôm nay 19.10.2024: Mô hình Windy dự báo bão trên Biển Đông vào tuần sau ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, đợt không khí lạnh ngày 19.10 lệch đông dù không ảnh hưởng đến đất liền nhưng gây gió mạnh trên khu vực bắc Biển Đông.

Đến ngày 22.10, một đợt không khí lạnh khác sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc gây mưa và giảm nhiệt độ. Trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét. Vịnh Bắc bộ có gió cấp 6, giật cấp 8.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội là 21 độ C. Tại Cao Bằng, Lạng Sơn có nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 độ C.

Đáng chú ý, trước khi không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển mưa từ đêm 20 - 22.10 (mưa tập trung vào đêm và sáng sớm).

Tại khu vực Bắc Trung bộ từ đêm 20 - 22.10, có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Trung và Nam Trung bộ từ đêm 20 - 21.10 có mưa vừa, có nơi mưa to; từ đêm 21 - 24.10 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Cạnh đó, cơ quan khí tượng cho biết thêm khoảng ngày 21 - 22.10, khả năng cao hình thành một dải hội tụ nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông. Dải hội tụ nhiệt đới này có thể phát triển thành các xoáy thuận nhiệt đới. Vì vậy, đến thời điểm từ ngày 23 - 25.10, trên khu vực Biển Đông khả năng cao sẽ có hoạt động của áp thấp nhiệt đới hoặc bão.

Từ ngày 19 - 25.10 độ cao sóng tại Biển Đông có xu hướng tăng ở hầu khắp các vùng biển. Khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) độ cao sóng dao động 3 - 5 m. Khu vực nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển trung và Nam Trung bộ độ cao sóng phổ biến trong khoảng 2 - 4 m; các khu vực khác độ cao sóng dao động nhỏ hơn 2 m.

Ngoài ra, từ ngày 19 - 22.10, mực nước triều cường ven biển phía đông Nam bộ duy trì ở mức cao. Triều cường xuất hiện trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều tối làm tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao Đông Nam bộ và làm chậm quá trình thoát lũ, trong trường hợp có lũ trên sông Cửu Long.

Dưới đây là tin tức thời tiết hôm nay 19.10.2024 từng vùng trên cả nước.

Tây Bắc bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc bộ

Có mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng, ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Có mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây nguyên

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía nam có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội

Có mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 32 độ C.