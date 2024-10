Việt Nam chịu ảnh hưởng 2 đợt không khí lạnh trong 3 ngày

Không khí lạnh sắp ảnh hưởng miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày mai, nước ta sẽ chịu ảnh hưởng bởi 2 đợt không khí lạnh.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới ẢNH: ĐÌNH HUY

Cụ thể, đợt không khí lạnh ngày 19.10 lệch đông dù không ảnh hưởng đến đất liền nhưng gây gió mạnh trên khu vực bắc Biển Đông.

Đến ngày 22.10, một đợt không khí lạnh khác sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc gây mưa và giảm nhiệt độ. Trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét. Vịnh Bắc bộ có gió cấp 6, giật cấp 8.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội là 21 độ C. Tại Cao Bằng, Lạng Sơn có nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 độ C.

Đáng chú ý, trước khi không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển mưa từ đêm 20 - 22.10 (mưa tập trung vào đêm và sáng sớm).

Tại khu vực Bắc Trung bộ từ đêm 20 - 22.10, có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Trung và Nam Trung bộ từ đêm 20 - 21.10 có mưa vừa, có nơi mưa to; từ đêm 21 - 24.10 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to.

Cơ quan khí tượng cho hay, trong tháng 10, tháng 11, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ. Từ tháng 12, không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh hơn và gây ra các đợt rét đậm, rét hại.

Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này. Rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc bộ có khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12, tương đương so với trung bình nhiều năm.

Nam bộ mưa lớn

Ngày hôm nay (18.10), ở khu vực nam Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ - 15 giờ ngày 18.10 có nơi trên 30 mm như: Lộc Lâm (Lâm Đồng) 50 mm, Bàu Lâm (Bà Rịa - Vũng Tàu) 79,2 mm, Thống Nhất (Đồng Nai) 40,8 mm, Điền Hải (Bạc Liêu) 35,6 mm, Bến Lức (Long An) 31,8 mm…

Dự báo chiều tối và đêm 18.10, ở khu vực nam Tây Nguyên và Nam bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm; cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>80 mm/6giờ).

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc