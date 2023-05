Mưa đá, giông lốc khiến hơn 1.000 ngôi nhà hư hỏng

Ngày 8.5, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho biết giông lốc, mưa đá và gió mạnh đã gây thiệt hại về người và tài sản ở các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Thuận và Đồng Nai.

Theo thống kê, có 3 người tử vong và mất tích trên biển. Trong đó, 1 người mất tích do chìm thuyền nan trên vùng biển tỉnh Quảng Bình, 2 người tử vong và mất tích trên vùng biển tỉnh Quảng Trị.

Ngoài ra, có 1.003 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng. Trong đó, Lào Cai có 204 nhà, Hà Giang 27 nhà, Tuyên Quang 88 nhà, Cao Bằng 471 nhà, Nghệ An 165 nhà, Quảng Trị 41 nhà, Bình Thuận 2 nhà và Đồng Nai 5 nhà. 7.581 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; 1.005 m mương sạt lở; 3 tàu chìm, hư hỏng (Quảng Trị 2 tàu, Thừa Thiên-Huế 1 tàu).

Cũng trong ngày 8.5, ở Bắc bộ, khu vực nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ đã có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Dự báo, trong ngày 9.5, khu vực tây bắc Bắc bộ, khu vực nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to (tập trung vào chiều và tối).